نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات على أدوات المطبخ والإلكترونيات من لولو ماركت حتي 27 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات على أدوات المطبخ والإلكترونيات، تقدم أسواق لولو هايبر ماركت في السعودية تخفيضات كبيرة ومتنوعة على كل المنتجات التي تقدمها من سلع غذائية ومنظفات أو أجهزة منزلية وإلكترونيات وغيرهم وتختلف عروض شهر سبتمبر عن غيرها من العروض الأخري حيث يحمل شهر سبتمبر تخفيضات قوية وذلك لاحتفالات المملكة العربية السعودية في هذا الشهر بذكري تأسيس المملكة ( اليوم الوطني السعودي ) وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أهم العروض المتوفرة على احتياجات المنزل والأجهزة الإلكترونية.

خصومات على أدوات المطبخ من لولو هايبر ماركت

استمتع بتوفير 136 ريال واحصل على قدر ضغط برستيج ستانلس استيل ثلاثة لتر بسعر 119 ريال فقط ويوجد عدد من أطقم أواني الطهي غير اللاصقة منها تيفال وبرستيج وشيفلاين وغيرهم وهناك قطاعة خضار شيفلاين خمسة في واحد مقدمة بسعر 30 ريال فقط وهناك طقم عشا لا اوبلاين يتكون من 26 قطعة بسعر 169 ريال بدلاً من 241 ريال وغيرهم كما يوجد عدد من الاحتياجات المنزلية مثل مجفف الملابس وفيليبس طقم لمبات ليد ثلاث قطع 13 واط بسعر 40 ريال سعودي وصندوق تبريد وحافظة ثلج وكولمان مبرد مشروبات وكرسي للتخييم ومجموعة متنوعة الاشكال والأحجام من حقائب السفر.

عروض الأجهزة الإلكترونية

أيكون شاشة ذكية عالية الوضوح 65 بوصة مع خصم ألف ومائة ريال لتقدم بسعر 1799 ريال سعودي وأيكون 70 بوصة بسعر 2299 ريال وأيكون 55 بوصة بسعر 1199 ريال وأيكون 43 بوصة بسعر 789 ريال سعودي.

ويوجد خصم مائتان ريال سعودي على أيكون تابلت واي فاي 10 بوصة بسعر 399 ريال فقط.

وأيكون سوار ذكي بسعر 49 ريال بدلاً من 119 ريال سعودي وأيكون ساعة ذكية مع خصم يصل إلى خمسون ريال سعودي كما يمكن الحصول على سماعة رأس أيكون لألعاب الكمبيوتر بسعر 49 ريال سعودي.

الكثير من منتجات أيكون الأخري مثل مكبر صوت بلوتوث وهاتف مكتبي ذكي وسماعة بلوتوث وحامل الجوال الذكي مع محور تثبيت ومشغل وسائط ذكي بجودة عالية وجهاز لاستقبال القنوات بالأقمار الصناعية وغيرهم من المنتجات المختلفة.

ويتواجد داخل العروض مجموعة كبيرة من مختلف لعب الأطفال المحببة لديهم كما يوجد مجموعة كبيرة من مختلف المفروشات المنزلية التي تقدمها الأسواق.