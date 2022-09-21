نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية من ٢٢ سبتمبر الموافق ٢٦ صفر وحتى ٢٩ سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر مجموعة محلات بندة السعودية الكثير من الخصومات الحصرية على أسعار كل مستحضرات العناية الشخصية بالبشرة، والشعر، والجسم، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار الحفائض الصحية للكبار والصغار، هذا بالإضافة إلى العروض المميزة منهم على أسعار اللحوم الطازجة المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها، ومن خلال هذه المقالة سوف نوفيكم تفاصيل العروض كاملة، فتابعونا…

عروض بنده الصفحة الرئيسية بخصومات مميزة

توفر محلات بندة السعودية كثير من الخصومات الحصرية على أسعار: الفوط الصحية الكبيرة المقاومة للبكتريا من سوفي Sofi، وخصومات أخرى منهم على أسعار شفرات الحلاقة من سمبلي فينوس جيليت، كما لديهم تخفيضات أخرى على أسعار شفرات الحلاقة من جيليت، وغيرهم من تخفيضات أخرى على الصابون السائل لليدين من جنتو Gento المضاد للبكتريا، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار معجون أسنان سيجنال Signal المتكامل، وتخفيض آخر منهم على سعر الصابون المضاد للبكتيريا من ديتول Dettol، وغيرهم من عروض مميزة على أسعار كريم نيفيا، وصابون الكريم المرطب الوردي من دوف Dove.

خصومات حصرية من بندة ماركت بالسعودية

جميع اللحوم الطازجة والمستوردة بأفضل الأسعار من بندة ماركت Panda market بالسعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر كتف العجل بدون عظم، كما يوجد لديهم خصم آخر على سعر الخروف السوكاني بالعظم، وتخفيضات أخرى منهم على سعر فخد الخروف السوكاني، وكذلك يوجد بالماركت عرض على سعر كتف الخروف السوكاني المميز.

عروض بندة اليوم من عروض بنده الأسبوعية

تتوفر أيضاً بمحلات بندة ماركت Panda market في السعودية الكثير من الخصومات الأخرى على أسعار: لوشن الجسم من جونسونز Johnsons، كما بالفروع عروض أخرى على أسعار معجون الأسنان الحساسة واللثة من سنسوداين Sensodine، وتخفيض على سعر غسول الفم من لسترين، وغيرهم من تخفيضات أخرى على أسعار شفرات الحلاقة من جيليت، والفوط الصحية من أولويز always، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار حفائض الأطفال من بيبي جوي Babyjoy العبوة الضخمة، وحفائض الأطفال من بامبرز Pampers العناية المميزة، كما يتوفر بالماركت خصم على سعر الفوط الصحية من كيرفي بلس كبيرة عبوة الميجا.