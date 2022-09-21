نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده السعودية المذهلة لعام 2022 لجميع المواطنين بأسعار غير متوقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عروض هايبر بنده السعودية من أقوي العروض التي ينتظرها الجميع من كل عام على جميع المنتجات والأصناف التي يرغبها الرجال والسيدات، وهو يعد من أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية التي تقوم بعمل هذه العروض الخيالية التي تلبي إحتياجات كل ست بيت، كما أن يقوم بتقديم الكثير من الهدايا المجانية بجانب هذه العروض، واليوم سوف نقدم لكل مشاهدى موقع ثقفني الاخباري مجموعة من عروض بنده السعودية والتعرف على معظم تخفيضات المنتجات الغذائية التي نحتاج إليها باستمرار.

عروض بنده المتعددة

تعتبر عروض بنده من أقوي العروض التي ينتظرها الجميع من كل عام للحصول على السلع بأقل الأسعار وهي كما يلي:-

زيت نباتي العربي ( 2.9 لتر ) بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 43.95.

حليب الصافي طويل الأجل ( 12 × 1 لتر ) بسعر 49.95 ريال سعودي بدلاَ من سعر 71.95.

جبنة مربعات كيري ( 5 × 100 جرام ) بسعر 21.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 29.50.

أرز بسمتي أبيض حبة طويلة العائلة ( 10 كيلو ) بسعر 69.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 85.95.

خليط زبدة غير مملحة فونتا بيور بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 22.95.

جبنة حلوم أسترا بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 54.95.

حليب مجفف كامل الدسم أنكور ( 2.5 كيلو ) بسعر 81.95 ريال سعودي بدلاً من 96.95.

كريمة الطبخ المراعي ( 500 مل ) بسعر 11.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 16.50.

تخفيضات بنده على اللحوم

تعد اللحوم بأنواعها من الأشياء التي يكثر الإقبال عليها فهيا بنا نتعرف على أهم تخفيضات بنده على اللحوم وهي كما يلي:-