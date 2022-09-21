نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي ٩٢ بخصم يصل ٤٠٪ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كتالوج العثيم هذا الأسبوع ملئ بالسلع المخفضة السعر، والتي تشمل: جميع أنواع اللحوم، وخصومات أخرى منهم على أسعار جميع انواع الزيتون والأرز، وغيرهم من منتجات وسلع غذائية كالخزين والتمور وغيرهم، والتي تشتمل في كتالوج العثيم الأسبوعي بشكل دوري من اليوم وحتى نفاذ الكميات، وإليكم تفاصيل عروض العثيم بداية من ٢١ سبتمبر ولفترة محدودة…

عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكميات

توفر محلات العثيم في السعودية كثير من الخصومات الحصرية على أسعار: لحم الحاشي بدون عظم، كما لديهم تخفيضات أخرى على أسعار لحم العجل المحلي، وتخفيضات أخرى عديدة على أسعار مفروم البقر البرازيلي المبرد، كما لديهم تخفيضات أخرى على أسعار مكعبات البقر البرازيلي توب سايد، وعروض أخرى على أسعار لحم العجل الباكستاني بالعظم، ولحم الغنم السوكاني بالعظم.

عروض خاصة على أسعار المنتجات الغذائية

توفر محلات العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر دجاج دو المجمد، وتخفيض آخر على سعر أرز الوليمة البسمتي بحجم ١٠ كجم، وتخفيض آخر منهم على سعر زيت هالي للطبخ، وشبيهة جبن المراعي الكريمية، وتخفيض آخر على سعر معجون الطماطم من السعودية، وعروض أخرى منهم على أسعار عبوات مياه بيرين.

تنزيلات مميزة أخرى بفروع العثيم السعودية

توجد بفروع العثيم في المملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: الفلفل الأخضر، وتخفيض آخر منهم على سعر تمر أمل الخير من خلاص الخصيم بحجم ١ كجم، وتنزيل آخر منهم على سعر عجينة التمر، وتنزيل آخر على سعر تمر تمارا السكري الرطب، وتخفيض آخر منهم على سعر التمر المفتل الملكي، وتمر جالكسي، كما هناك عدة خصومات أخرى على أسعار كرتونة تمر الصقعي، والتمر السكري بالكرتونة، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار تمر مزارع النخيل الصقعي من هليل، وكذلك يوجد بالماركت خصم متميز على سعر تمر البرحي.

خصومات خاصة من العثيم اليوم ولفترة محدودة

يتوفر لدى فروع العثيم هايبر ماركت هذه الأيام: الفلفل الأخضر، وكيس شاي بروك بوند، كما يوجد تخفيض حصري على سعر شاي ليبتون الفرط.