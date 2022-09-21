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عمر شويل - جدة تحل علينا قريبًا ذكرى عطرة للمولد النبوي الشريف للعام 1444 – 2022 خلال شهر أكتوبر المقبل، التي تُعد من أهم المناسبات الدينية عند المسلمين في شهر ربيع الأول، حيث أضاءت الدنيا كلها بقدوم خير الأنام سيدنا محمد صل الله عليه وسلم، ولذلك يحتفل به جميع الأمة الإسلامية في جميع العالم، من خلال الصيام والأدعية للتقرب إلى الله وإرسال المعايدات، في حين تعتبره الحكومات في الكثير من الدول العربية ومنها مصر يوم عطلة رسمية لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص والمدارس والجامعات.

المولد النبوي الشريف 2022

المولد النبوي الشريف هو ذكرى ميلاد الرسول محمد صل الله عليه وسلم في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، ويبدأ المسلمين في جميع البلاد الإسلامية بالاحتفالات مع حلول شهر ربيع الأول بالتقرب إلى الله وإحياء سُنة المصطفى وإقامة المجالس الدينية والمدح في رسول الله، وفي مصر وبعض البلاد ينتشر بيع الحلوى والتي يطلق عليها حلاوة المولد النبوي، ويقوم بشرائها الأشخاص وإهدائها للأهل والأقارب والأصدقاء.

متى يصادف المولد النبوي لعام 2022؟ وإجازته بمصر والدول العربية

العديد من البلاد العربية أصدرت أمر باعتبار موعد إجازة المولد النبوي 2022 يوم إجازة رسمية، ومن أبرزهم مصر، والذي سيكون يوم 12 من ربيع الأول و 8 أكتوبر 2022 الموافق يوم السبت، وتُمنح الإجازة لكل من القطاعين الحكومي والخاص وكذلك المدارس والجامعات، وسوف تكون عدد أيام إجازة المولد النبوي يوم واحد وهو الثاني عشر من ربيع الأول 1444.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

كل بلد لها احتفالاتها الخاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف، ولكن جميع الاحتفالات تكون من خلال إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان نبي الله محمد عليه السلام يصوم كل يوم اثنين، ولما سأله أبي قتادة الأنصاري- رضي الله عنه- قال «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ -أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ»، ويوجد البعض يحتفل من خلال الأدعية والمجالس الدينية، أو من خلال الأجواء الإيمانية والتذكير عن السيرة المحمدية والأناشيد الدينية والمدح في رسول الله.

كما يوجد الكثير من الأشخاص الذين يقومون بعمل موائد الأطعمة وتوزيعها على المحتاجين والفقراء أو عمل علب بها حلاوة المولد النبوي الشريف وتوزيعها.