طريقة عمل مصيدة الذباب والناموس اعمليها ولا تحتاج مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس

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عمر شويل - جدة الذباب والناموس من أكثر الحشرات انتشارا في كافة المنازل،ويغلب معظم الناس في طردهم من بيوتهم والمبيدات الحشرية أصبحت غير مجدية في هذه الأيام،إلى جانب ما تسببه تلك الحشرات من أمراض ونقل البكتريا والفيروسات كما أن منظرها لا يتقبله البعض ويثير الاشمئزاز،لذا اليوم سوف نستعرض معا طريقة عمل مصيدة لهذه الحشرات دون الحاجة لشراء أي مبيدات حشرية مرة أخرى بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت.
عمل مصيدة الذباب والناموس في المنزل
يستطيع الجميع عمل تلك المصيدة بخطوات بسيطة وسهلة وهى كالتالي:
- الأدوات المستخدمة: زجاجة بلاستيكية،مقص،قلم تحديد،شريط لاصق،خميرة،سكر،ماء.
- أولا يجب رسم خط يقسم الزجاجة نصفين باستخدام قلم التحديد.
- يستخدم المقص فصل الجزء العلوي المخروطي عن الجزء السفلى.
- تذوب الخميرة والسكر في قليل من الماء الساخن ويوضع الخليط في الجزء السفلى من الزجاجة.
- يثبت بالشريط اللاصق الجزء العلوي المخروطي جيدا بشكل مقلوب داخل الجزء السفلي .
- تغطى الزجاجة بكيس بلاستيك مع مراعاة عمل ثقوب به حتى يدخل الذباب إلى الزجاجة نتيجة الرائحة المنبعثة من الزجاجة.
طرق منع دخول الذباب والناموس إلى المنزل نهائيا
يمكن تجنب دخول الحشرات مثل الذباب والناموس إلى المنزل من الأساس بعدة طرق منها:
- استخدام معطرات الجو بكثرة تعطى المكان بهجة إلى جانب أن تلك الروائح الجميلة تبغضها الحشرات وسوف تهرب فورا.
- إدخال الشمس إلى المنزل وتهوية المنزل جيدا يطرد الحشرات.
- غلق جميع الإضاءة داخل المنزل وخاصة في وقت غروب الشمس حتى تخرج الحشرات إلى الضوء الخارجي وتترك الظلام داخل المنزل.
- زراعة النباتات داخل المنزل توفر كمية أكثر من الأكسجين كما أنها تعطى بهجة في المنزل،وخاصة النعناع لأن رائحته النفاذة تبغضها الحشرات ولذلك يعد النعناع طارد طبيعي للحشرات.
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