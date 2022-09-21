نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مصيدة الذباب والناموس اعمليها ولا تحتاج مبيد ولا أقراص طرق طرد الذباب والناموس في المقال التالي

عمر شويل - جدة الذباب والناموس من أكثر الحشرات انتشارا في كافة المنازل،ويغلب معظم الناس في طردهم من بيوتهم والمبيدات الحشرية أصبحت غير مجدية في هذه الأيام،إلى جانب ما تسببه تلك الحشرات من أمراض ونقل البكتريا والفيروسات كما أن منظرها لا يتقبله البعض ويثير الاشمئزاز،لذا اليوم سوف نستعرض معا طريقة عمل مصيدة لهذه الحشرات دون الحاجة لشراء أي مبيدات حشرية مرة أخرى بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت.

عمل مصيدة الذباب والناموس في المنزل

يستطيع الجميع عمل تلك المصيدة بخطوات بسيطة وسهلة وهى كالتالي:

الأدوات المستخدمة: زجاجة بلاستيكية،مقص،قلم تحديد،شريط لاصق،خميرة،سكر،ماء.

أولا يجب رسم خط يقسم الزجاجة نصفين باستخدام قلم التحديد.

يستخدم المقص فصل الجزء العلوي المخروطي عن الجزء السفلى.

تذوب الخميرة والسكر في قليل من الماء الساخن ويوضع الخليط في الجزء السفلى من الزجاجة.

يثبت بالشريط اللاصق الجزء العلوي المخروطي جيدا بشكل مقلوب داخل الجزء السفلي .

تغطى الزجاجة بكيس بلاستيك مع مراعاة عمل ثقوب به حتى يدخل الذباب إلى الزجاجة نتيجة الرائحة المنبعثة من الزجاجة.

طرق منع دخول الذباب والناموس إلى المنزل نهائيا

يمكن تجنب دخول الحشرات مثل الذباب والناموس إلى المنزل من الأساس بعدة طرق منها: