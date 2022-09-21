نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية على الشاشات والأجهزة الصوتية والهواتف حتى 27 سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعلن هايبر العثيم على العروض الاسبوعية عن الشاشات والأجهزة الصوتية والهواتف بأقل وارخص الاسعار، وقام العثيم بعمل تخفيضات وعروض تصل لأكثر من 50% هذا الأسبوع، وسوف يبدأ هذا العرض من 21 سبتمبر حتي الانتهاء يوم 27 سبتمبر من هذا الشهر حتي يعطي فرصة للمواطنين من الذهاب وشراء المنتجات ويلحق العرض، وتوجد عروض أخري على السلع الغذائية والمخبوزات واللحوم وأجهزة الطبخ، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على عروض وتخفيضات العثيم الأسبوعية حتي 27 سبتمبر من هذا العام 2022.

عروض هايبر العثيم على الشاشات

سوف نتعرف على عروض وتخفيضات هايبر العثيم على الشاشات والاجهزة الصوتية وهي كالآتي:-

شاشة ارو آل أي دي 40 بوصة بسعر 619 ريال سعودي بدل من 799 ريال سعودي.

تلفزيون توشيبا آل أي دي 32 بوصة بسعر 599 ريال سعودي بدل من 849 ريال.

شاشة سوبر جنرال آل أي دي 55 بوصة بسعر 1319 ريال سعودي بدل من 1899 ريال.

تلفزيون إمبيكس آل أي دي سمارت 40 بوصة بسعر 629 ريال سعودي بدل من799 ريال سعودي.

شاشة إمبكس سمارت 4 كي 65 بوصة بسعر 1699 ريال سعودي بدل من 2099 ريال.

تلفزيون جيباس آل أي دي سمارت 32 بوصة بسعر 499 ريال سعودي بدل من 899 ريال سعودي.

شاشة ارو آل أي دي 43 بوصة بسعر 699 ريال سعودي بدل من 899 ريال سعودي.

تلفزيون شارب ال اي دي 42 بوصة بسعر 999 ريال سعودي.

شاشة اورينو ال اي دي سمارت 55 بوصة بسعر 1799 ريال سعودي.

سماعة جيباس متنقلة 8575 بسعر 199 ريال سعودي.

سماعة ميكروديجيت بلوتوث 908 بسعر 119 ريال سعودي.

مسرح منزلي جيباس 8529 بسعر 355 ريال سعودي.

مسرح منزلي جيباس بسعر 129 ريال سعودي بدل من 159 ريال سعودي.

تخفيضات على الجوالات الذكية من هايبر العثيم

توجد بعض العروض والتخفيضات على الهواتف الذكية من هايبر العثيم السعودي وهي كالتالي:-