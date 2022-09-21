نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنده السعودية عروض على أدوات المطبخ من 21 إلى 27 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم بنده السعودية تخفيضات على مستلزمات المطبخ الحديثة في الفترة من 21 سبتمبر إلى 27 سبتمبر 2022، وتعتبر مستلزمات المطبخ الحديثة من أساسيات تجهيز أي مطبخ، وتوفر كثير من وقت ومجهود ربة المنزل التي تقضي وقتاً طويلاً في إعداد الطعام لأسرتها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم تخفيضات بنده السعودية على مستلزمات المطبخ الحديثة.

عروض بنده السعودية على مستلزمات المطبخ

يقدم هايبر بنده أنواع مختلفة من مستلزمات المطبخ الحديثة عليها نسبة خصم كبيرة، وهي كما يلي:

مطحنة قهوة مولينكس بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 179 ريال سعودي.

قطاعة مولينكس بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال سعودي.

عصارة كينوود (1 لتر) بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال سعودي.

عصارة مولينكس بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال سعودي.

موقد للتسخين أي تي سي بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال سعودي.

محضرة قهوة أي تي سي بسعر 105 ريال سعودي بدلاً من 110 ريال سعودي.

محضرة طعام مع خلاط أبيض أرايتي بسعر 199 ريال سعودي بدلاً من 289 ريال سعودي.

قلاية أي تي سي (5,5 لتر) بسعر 289 ريال سعودي بدلاً من 489 ريال سعودي.

فرامة لحم كليك أون (500 وات) بسعر 165 ريال سعودي بدلاً من 189 ريال سعودي.

عجانة كي أون بسعر 319 ريال سعودي بدلاً من 359 ريال سعودي.

قطاعة كي أون (500 وات) بسعر 69 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال سعودي.

تخفيضات على الغلايات الكهربائية

توجد عروض على بعض أنواع الغلايات الكهربائية، وهي كما يلي:

غلاية فيليبس (1,7 لتر) بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال سعودي.

غلاية كهربائية أرايتي بسعر 39 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال سعودي.

غلاية ستانلس ستيل كينوود (1,7 لتر) بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 209 ريال سعودي.

غلاية ستانلس ستيل كليك أون (1,8 لتر) بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 69 ريال سعودي.

عروض على بعض أنواع الخلاطات

تتوفر بعض أنواع الخلاطات بأسعار مخفضة، وهى كما يلي: