نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الأسبوعية على السلع الغذائية اشتري بأقل الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده السعودية ، أقوي العروض على السلع الغذائية احتفالاً باليوم الوطني السعودي 92 ، وتقدم بنده عروض بخصومات رائعة ومميزة لعملائها على أنواع مختلفة من المنتجات حيث تتوفر عدة أقسام داخل بنده منها الأجهزة والالكترونيات والأجهزة المنزلية وغيرها من المنتجات الأخرى الخاصة بالصحة والجمال والعناية بالبشرة وكما يتوفر مستلزمات خاصة بالأطفال، ومن أهم العروض التي نجد أكثر الإقبال عليها هي السلع الغذائية التي نحتاج إليها بشكل يومي، وتقدم بنده أفضل العروض والخصومات بأسعار رائعة على السلع الغذائية ومن خلال هذا المقال سوف نوافيكم متابعينا الكرام بأفضل عروض بنده السعودية على السلع الغذائية.

عروض بنده السعودية على السلع الغذائية

يتوفر من بنده عروض على السلع الغذائية (الدواجن الطازجة) بأعلى جودة منها ما يلي:ـ

أفخاذ دجاج كاملة اليوم بوزن 900 جرام بسعر 16,95 ريال بدلاً من سعر 21,50 ريال سعودي. كما يتواجد صدور دجاج بدون عظم التنمية بوزن 450 جرام بسعر 18,50 بدلاً من 22,50 ريال سعودي. ويتوفر دجاج متبلة حراق تندوري التنمية وزن 600 جرام للحبة بسعر 14,95 بدلاً من 19,95 ريال سعودي.

تخفيضات panda السعودية على اللحوم

تم طرح تخفيضات على أسعار اللحوم بأعلى جودة من بنده السعودية ومنها ما يلي:ـ

فخذ خروف سواكني طازج بسعر 54,95 ريال بدلاً من 66,95 ريال للكيلو. كما تم عرض كتف خروف سواكني بسعر 53,95 ريال سعودي بدلاً من 66,95 ريال للكيلو. ويتوفر داخل العرض لحم خروف سواكني بالعظم طازج بسعر 52,95 ريال سعودي بدلاً من 65,95 ريال للكيلو. كما يوجد لحم كتف عجل بدون عظم طازج بسعر 52,95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 69,95 ريال.

تشكيلة متنوعة من عروض بنده السعودية على التوابل والمكسرات

تتوفر مجموعة من التوابل والمكسرات بجودة عالية داخل أسواق بنده وهي كما يلي:ـ