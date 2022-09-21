نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات وسعر ايفون ١١ من نون السعودية بالتقسيط وخصم ٣٦% في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة نون السعودية هاتف ايفون ١١ بالتقسيط وبدون فوائد أو وجود كفيل، وبعد نزول هاتف iPhone 14 بالأسواق العربية والعالمية بدأت أسعار الإصدارات السابقة من هواتف ايفون بالانخفاض مثل iPhone 12، وهاتف ايفون ١٣ بجميع إصداراته، وتعتبر شركة آبل الأمريكية من أكثر شركات الهواتف الذكية انتشاراً في المنطقة العربية، ويقبل على شراء هواتفها الكثيرين من المواطنين السعوديين والعرب، ويرجع ذلك الإقبال الشديد على هذه الجوالات إلى قوة الخامات التي تصنع منها، كما تتميز بالدقة في التصنيع وكذلك شكلها الانسيابي الأنيق الذي يعجب شريحة كبيرة من عملاء شركة آبل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وتخفيضات ايفون ١١ من شركة نون السعودية. عروض وتخفيضات ايفون ١١ من متجر نون الإلكتروني سوف نتعرف معكم على سعر iPhone 11 بالتقسيط من متجر نون السعودية وكذلك قيمة القسط الشهري:- سعر ايفون ١١ من نون السعودية بالتقسيط قبل الخصم ٣٢٨٩ ريال سعودي.

ثمن الهاتف بعد الخصم ٢٠٩٩ ريال سعودي بنسبة خصم ٣٦%، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

تبلغ قيمة القسط الشهري على الجوال ٣٥٠ ريال بدون فوائد لمدة ٦ أشهر، كما لا يحتاج العميل إلى كفيل.

يشمل الهاتف توصيل مجاني إلى أي مكان بالمملكة ، كما يتضمن فترة ضمان لمدة عامين.

يستطيع العملاء إرجاع الهاتف بدون أي مصاريف إرجاع. مواصفات iPhone 11 يحتوي جوال ايفون ١١ على مواصفات وإمكانيات كبيرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يدعم الجوال العملاق بإمكانياته الكبيرة تركيب ٢ شريحة اتصال الأولى من نوع Nano SIM، وشريحة ثانية من نوع eSim. الجوال يدعم الاتصال قريب المدي، وذلك من خلال تقنية الـ NFC. يدعم أحدث شبكة اتصال في العالم وهى شبكة الـ 5G، كما يدعم باقي الشبكات الأخرى. الهاتف مضاد للماء حتى ٦ متر ولمدة نصف ساعة، كما يدعم مقاومة الغبار بمعيار IP68. الجوال يأتي مصنوع من الزجاج، كما يأتي بإطار جانبي مصنوع من الألومنيوم. الهاتف يأتي بمعالج من نوع A13 Bionic يعمل بتكنولوجيا ٧ نانو. الجوال يدعم ميكروفون ثانوي يقوم بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف أو التصوير. مواصفات كاميرات ايفون ١١ يأتي جوال iPhone 11 بأربعة كاميرات ٢ كاميرا أمامية و٢ كاميرا خلفية مواصفاتهم كما يأتي:- الكاميرا الأمامية للجوال مزدوجة، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل، ونستطيع من خلال الكاميرات الأمامية التصوير الـ Slow Motion بدقة FHD وجودة ١٠٨٠ بكسل.

كاميرا الجوال الأمامية الثانية من نوع TOF 3D وتستخدم في العزل والفيس أن لوك.

الكاميرا الخلفية للجوال مزدوجة، حيث تبلغ دقة الكاميرا الأولى ١٢ ميجا بكسل وهى كاميرا الهاتف الأساسية.

تدعم الكاميرا الأولى الخلفية المثبت البصري OIS.

الكاميرا الخلفية الثانية تبلغ دقتها ١٢ ميجا بكسل وتدعم التصوير الـ Ultra Wide.

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