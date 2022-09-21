نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج pixaloop – شرح تطبيق Pixaloop الإصدار الأخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج pixaloop من البرامج التي لها إمكانيات كافية لتنشيط صورك وجعلها جذابة، حيث يعمل البرنامج على تنظيم مكونات الصورة، يحتوي على عدد لا حصر له من الوظائف والمكونات الإضافية المناسبة لنقل الصورK تظهر قوة التطبيق من خلال حصوله على تصنيف عالٍ من متجر Google Play، فما هي أهم مميزاته؟

برنامج pixaloop

تتمثل مواصفات برنامج pixaloop في النقاط القادمة:

الترخيص: المجاني

المجاني الإصدار: 0.12

0.12 تاريخ التحديث: ١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٢

١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٢ النظام الأساسي: Android

Android نظام التشغيل: Android 9.0

Android 9.0 اللغة: English

English التنزيلات: 4K

4K المطوِر: Lightricks Ltd.

Lightricks Ltd. خيارات تحميل: APK, Google Play

APK, Google Play حجم الملف: 9 ميغا بايت.

9 ميغا بايت. التقييمات: خمس نجوم أو أربع نجوم ونصف، وهي خير دليل على قوة التطبيق وجودة الرسوم المتحركة التي يتم إنشاؤها من خلاله.

شرح تطبيق Pixaloop الإصدار الأخير

يقدم التطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات لإجراء تغييرات احترافية ومميزة على الصور، مثل إعادة وضع شعر الفرد أو ملابسه أو ميزات أخرى، توسعت شعبيته لدرجة أنه تم تنزيله 20 مليون مرة من متجر Google Play، وحصل على تصنيف 4.5 من أصل 5 نجوم.

لاستخدام التطبيق، يدخل المرء ببساطة إلى معرض الجهاز، ولكنه يفعل ذلك عبر التطبيق نفسه؛ من أجل تحديد الصورة وفتحها في التطبيق، يستخدم التطبيق بطريقة بسيطة للغاية لتعديل الصور المختلفة.

التعامل مع التطبيق لا يتطلب خبرة سابقة في تعديل الصور، ولا يتطلب من المستخدم أن يكون محترفًا في الـ Photoshop والتطبيقات المماثلة لتحرير الصور، كل ما عليك هو تحديد الصورة التي تريد تحريرها، وقم بإفلاتها في واجهة البرنامج، وابدأ في التلاعب بأدوات التحرير العديدة المتاحة لك لإنتاج نسخة جديدة تمامًا من الصورة.

مميزات تطبق Pixaloop أحدث إصدار

إضفاء الحيوية على أي صور ثابتة بالرسوم المتحركة وتأثيرات الفيديو في الوقت الفعلي.

اضبط تدفق الصورة وموضعها بسهولة بنقرة أو نقرتين.

علامات مع أسهم للإشارة إلى طرق السفر.

قم بعمل ملاحظات على الصور حتى يمكن نقلها إلى مواقع مختلفة.

تتيح لك أداة فرشاة التجميد إيقاف حركة منطقة معينة من الصورة مؤقتًا.

تأثيرات الطقس الحية والثلج والسحابة والنجوم

يجب تضمين تأثيرات شبيهة بالفيلم.

استخدم محرر الصور لدمج انتقالات الصور المتحركة

يمكن التحكم في حركة المرئيات في كل من السرعة والاتجاه، وهذا ممكن فقط في إصدار Pro.

آمن في الاستخدام.

متوافق مع جميع ماركات ونماذج الهواتف المحمولة، وخاصة الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android.

تحميل تطبق Pixaloop من ميديا فاير

متجر Google Play هو أول نقطة وصول لتثبيت التطبيق. لتنزيل التطبيق وتثبيته، يجب على المرء أولاً فتح المتجر على هاتفه. من خلال رابط تنزيل البرنامج على Mediafire يمكنك بسهولة وبسرعة الحصول على البرنامج على هاتفك الذكي والبدء في استخدامه على الفور. تثبيته عن طريق فتح مدير الملفات، واختيار المصدر، وأخيراً الضغط على زر التثبيت.

برنامج pixaloop يضم عدد لا نهائي من الميزات والإضافات المصممة لنقل الصور؛ تمكنك دقة العمل من ترتيب حركة الشعر والملابس وجميع مكونات الصورة.