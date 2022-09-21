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عمر شويل - جدة تحميل لعبة بومبر مان للكمبيوتر من الألعاب التي تتمتع بشهرة كبيرة، ومناسبة لجميع الفئات والأعمار، وهي من الألعاب الشيقة، وسهلة اللعب في نفس الوقت، تحتوي اللعبة على مستويات عديدة تصل إلى 50 مستوى يكون بالنسبة لك تحدي لتخطي هذه المستويات مع وجود تشويق كبير للاعبين لتجاوز هذه المستويات، وتمتلك اللعبة العديد من الإمكانيات التي تزيد من تشويقها أثناء اللعب بها.

تحميل لعبة بومبر مان للكمبيوتر

يعتبر تحميل لعبة بومبر مان للكمبيوتر من الألعاب التي يكثر التحميل لها من المواقع؛ نظرًا لتاريخها الكبير في مجال ألعاب الكمبيوتر وأنها كانت موجودة في ألعاب الأتاري القديمة، وتطورت اللعبة بشكل كبير إلى أن وصلت إلى ما هو عليه الآن وإصدار نسخ جديدة لها ويمكن تحميلها من العديد من مواقع التحميل.

التراخيص

عند تحميل لعبة بومبر مان فإنك تحظى بصلاحية اللعب بها، وجميع التراخيص التي تتيح لك جميع المستويات، فهي لعبة مجانية لا تحتاج إلى أي اشتراكات أو تراخيص، وتبدأ المستويات في الصعوبة كلما تقدمت من مستوى إلى آخر.

كيفية لعب بومبر مان للكمبيوتر

تتميز لعبة بومبر مان بأنها من ألعاب الكمبيوتر صغيرة المساحة، وسهلة الاستخدام واللعب، حيث أنك تبدأ عند فتح اللعبة بالضغط على زر البدء، ثم تقوم بوضع القنابل في أماكن مختلفة من المتاهة حتى تقوم بهزيمة الأعداء، والقيام بفتح طرق جديدة للعب.

يتم البدء في اللعبة بالمستوى الأول والسهل وتتدرج بعد ذلك في المستويات عند تخطي كل مستوى حتى يصبح الأمر محتاج إلى تركيز كبير لهزم العدو وتجنب الضغط على القنابل المزروعة.

مميزات لعبة بومبر مان



تتعدد مميزات اللعبة ومنها:

تحميل مجاني من العديد من المواقع.

تتميز مساحتها بأنها صغيرة فلا تستدعي وجود مساحة خالية كبيرة على القرص الصلب فهي لا تتجاوز 23 ميجا بايت.

لا تستزف موارد الكمبيوتر عند اللعب بها.

تعتبر الواجهة سهلة الاستخدام ومريحة للنظر.

تتميز بأنها لعبة مثيرة وسهلة الاستخدام وتناسب جميع الأعمار.

تناسب اللعبة كافة أنظمة تشغيل الويندوز.

مهارات لعبة بومبر مان

تعتمد لعبة بومبر مان على مهارات التركيز وذلك كلما تقدمت في مستوى اللعبة وذلك حتى تتمكن من اجتياز الصعوبات بها، وهزيمة الأعداء والوصول إلى الكنز لتخطي المستوى.

ويتم استخدام الأسهم في لوحة المفاتيح للتحكم في التحرك داخل اللعبة فهي لا تحتاج الماوس في الاستخدام سوى أثناء البدء أو الانتهاء من اللعبة ولكننا في غير حاجة للماوس داخل اللعبة نفسها.

عند الوصول إلى مستويات عالية من اللعبة فإنك تحتاج إلى مهارات عالية، وإحساس كبير بالأماكن المناسبة لوضع القنابل، ومن ثم الابتعاد عنها في الوقت المناسب.

المهام

مهمة اللعبة وفكرتها الأساسية علي وضع القنابل بشكل معين في الأماكن المناسبة في المتاهة التي أمامك، ويتم ذلك حتى تتمكن من تدمير جميع العوائق المتحركة والساكنة؛ حتى تتمكن من الحركة والوصول إلى نهاية المتاهة للفوز، وتخطي المستوى الحالي في اللعبة والانتقال إلى المستوى التالي.

وعندما تقوم في لعبة بومبر مان بالانتقال لمستويات عالية، فإنك يمكن الحصول على بعض التعزيزات مثل الحصول على زيادة في قوة التفجير للقنابل التي تضعها، أو يكون لديك فرص أكبر على حمل القنابل وزراعتها في الأماكن المختلفة.

أراء الجمهور حول اللعبة

تعتبر لعبة بومبر مان من الألعاب ذات الشعبية الكبيرة منذ صدورها قديمًا، حتى تم تطويرها وتحديث نسخ عديدة منها لتواكب العصر، فإنها تحظى بتقييمات عالية وآراء إيجابية من الجمهور الذي اعتاد على لعبها أو الذين قاموا بتنزيلها لأول مرة، وأصبح لدى العديد شغف كبير للعب هذه اللعبة دون الملل منها، وأكثر الآراء أنها لعبة ممتعة وجميلة وسهلة اللعب.

تنزيل لعبة بومبر مان للاندرويد

لم يتوقف مطورا الألعاب على الإصدارات القديمة من اللعبة، ولكن تم إصدار العديد من التحديثات وصل إلى 50 نسخة تقريبًا، كل منها له شكل مختلف عن الأخر، وتختلف صعوبة المستويات من نسخة إلى أخرى، وتم إصدار نسخة تناسب تطبيقات الأندرويد والتي يمكن تحميلها على هاتفك بمنتهى السهولة من المتجر جوجل بلاي، أو آبل ستور لهواتف الايفون للاستمتاع باللعبة بكل ما فيها.

التصوير والإخراج

تحتوي لعبة بومبر مان عند كل إصدار من التحديثات المختلفة على خلفيات متنوعة لشاشة اللعب يزيد من استمتاعك باللعب بها، إضافة إلى المستويات المتدرجة في الصعوبة، ولكنها شيقة، وتدعي للفكاهة أثناء اللعب فيها.

وتوفر اللعبة زر التوقف، وزر الاستمرار في المستوى الذي تم التوقف عنده قبل الإغلاق لتستمتع بمسيرة التقدم التي تقوم بها، وتناسب هذه اللعبة جميع الأعمار، كما تتميز بسهولة الاستخدام، ويتميز الصوت والموسيقى بسهولة التحكم فيهم.

تحديث لعبة بومبر مان للكمبيوتر

عند الرغبة في تحديث لعبة بومبر مان على الكمبيوتر الخاص بك فلن تجد صعوبة في ذلك، حيث أن مطورا اللعبة قاموا بإصدار العديد من النسخ والتحديثات التي تضيف ميزات جديدة للعبة مثل السرعة والإثارة أثناء اللعب، والنسخ المختلفة لا تتطلب أذونات للتحميل، وبدون فرض رسوم للتحميل فهي لعبة مجانية بكل إصداراتها، يتوفر لتحميلها أكثر من رابط مباشر عبر موقعنا لسهولة التحميل، فإنك لن تحتاج مساحة كبيرة للتحميل.

تحميل لعبة بومبر مان للكمبيوتر من الأشياء الكثيرة التي يتم البحث عنها؛ بسبب بساطة اللعبة وأنها شيقة لكل من يقوم بتحميلها، تناسب جميع الأعمار والفئات المختلفة للعب بها، وتتميز بسهولة تحميلها على الكمبيوتر والهاتف المحمول