نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة تأمين طبي – الحصول على تأمين طبي بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد أكثر من شركة تأمين طبي داخل المملكة العربية السعودية تقدم لك العديد من الخدمات الطبية المتميزة مقابل مبلغ من المال يتم سداده كل شهر، كما توفر لك الكثير من البرامج المتنوعة للتأمين، لذلك سنعرض لك جميع شركات التأمين التي تتميز بسمعة جيدة، وأيضًا كل ما يخص كل شركة منهم على حدى.

شركة تأمين طبي

أعلم أنك تبحث عن أفضل شركة تأمين طبي داخل المملكة من حيث الدقة، لتلبية كافة احتياجاتك الطبية وبأقل التكلفة، لكن بعض شركات التأمين لا تشمل العمليات التجميلية أو إنقاص الوزن، لذلك سوف نقدم لك البعض منهم مباشرةً في السطور التالية.

أفضل شركة تأمين طبي في السعودية

يوجد الكثير من شركات التأمين الصحي داخل المملكة تقدم لك العديد من الخدمات الطبية مقابل مبلغ مالي سيتم ذكرها لك فيما يلي:

شركة بوبا للتأمين الصحي.

التعاونية للتأمين.

وقاية.

شركة الراجحي للتأمين التعاوني.

أسعار التأمين الطبي

تختلف رسوم التأمينات من شركة لأخرى، لذلك سوف يتم إيضاح أسعار التأمين في مختلف الشركات فيما يلي:

شركة وفا يبدأ تأمينها من ٢٦١ ريال إلى ١٦٧٣٠ ريال سعودي.

يبدأ تأمين شركة الصقر من ٢٥١ ريال سعودي إلى ٤٢٥٠ ريال.

تأمين السلامة يبدأ من ٢٣٠ ريال إلى ١٥٠٠ ريال.

سوليدرتي يبدأ تأمينها من ٢٢٥ ريال إلى ٤٩٤ ريال.

أرخص شركات التأمينات الطبية

أعلم أنك تبحث عن أرخص شركة تأمين في السعودية سنذكرها لك فيما يلي:

شركة ميدغلف للتأمين الأفراد السعوديين.

بوبا للتأمين الأشخاص المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

ماهي المستندات المطلوبة للحصول على التأمين الطبي؟

صورة إقامة المقيمين داخل المملكة.

تقرير من جهة العمل.

كتابة نموذج طلب التأمين.

نموذج الإقرار الطبي.

صورة من بطاقة الأحوال الشخصية للسعوديين.

ما أهمية التأمين الطبي في السعودية؟

يعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية لك.

يوفر لك الرعاية الطبية ولجميع أفراد عائلتك.

ماهي أسعار تأمين بوبا؟

متوسط سعر بوليصة التأمين على جميع أفراد الأسرة فى البطاقة العائلية حوالي ٢٦ ألف ريال سعودي، وهذا يختص بالفئات الذهبية.

الفئة الفضية حوالي ١٥ ألف ريال تقريبًا.

كيف احصل على تأمين طبي من شركة التعاونية؟

عن طريق بعض مكاتب المبيعات التابعة لتعاونية.

من خلال رقم الهاتف المحمول ٨٠٠١٢٤٩٩٩٠.

أو من هنا.

شركة تأمين طبي يوجد الكثير منها، تعمل على توفير الرعاية الصحية لك ولجميع أفراد عائلتك، أفضل شركات التأمين هي بوبا متوسط سعر بوليصة التأمين داخلها للفئة الفضية تقريبًا ١٥ ألف ريال سعودي.

لقد قمنا بتوضيح ما هي أرخص شركة تأمين طبي في المملكة العربية السعودية، وأيضًا تم إيضاح كافة المستندات اللازمة للحصول على هذا التأمين بطريقة سهلة وبسيطة.