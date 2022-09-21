نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مسار الترقیات – توثيق المؤهل في منصة مسار في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مسار الترقیات إحدى المنصات الإلكترونية الداعمة للحكومة السعودية في تطوير منظومة العمل، ويظهر هذا الدعم من خلال تقديم خدمات عدة فيما يخص الوظائف الحكومية وطرق تطوير الموظف وتعزيز قدراته بشكل يرتقي بمنظومة العمل ككل، تظهر مساندة مسار للموظف في شكل ترقيات يحصل عليها الموظف، وحتى تعرف أكثر حول ما هو مسار الترقيات المقدم من masar تابع حيثيات هذا المقال.

منصة مسار الترقیات

تلك المنصة هي عبارة عن بوابة إلكترونية وطنية، تهدف إلى التيسير على المواطن السعودي العامل بالقطاع الحكومي، من خلال حزمة من الخدمات المختلفة التي تُقدمها في المنصة، ومن أهمها خدمة الترقيات وتطوير مهارات العمل وغيرها.

ما هي خدمة مسار الترقيات

مسار الترقیات واحدة من الخدمات المُقدمة من جهات العمل الحكومية، من خلال تقديم مهارات الموظف، وإجراء طرح ترقية له، أو تقديم ملف يحتوي على مفاضلة بين الموظفين وبعضهم البعض، ومن ثم الاختيار من بينهم، بالإضافة إلى خدمة نظام الترقيات الاستثنائية لموظفين بعينهم، والتي تتم وفق معايير وشروط محددة مسبقاً من قبل الوزارات الحكومية التي تدعمها منصة مسار.

كيف أعرف ترقيتي عن طريق مسار؟

نظام الترقيات بوابة الموظفين تعتمد على مستوى المهارة الموجودة في العامل، كلما كان هناك تميز كان ذلك أدعى إلى وضعك في قائمة الاستثناءات الخاصة بالموظفين المؤهلين للترقية، ويمكنك معرفة مدى حصولك عليها من خلال الآتي:

توجه بشكل مباشر إلى منصة مسار من هنا masar.sa. انتقل إلى خدمة الترقيات. اضغط على خيار خدمة التقاء الوطني. سجل دخولك بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور. بالنسبة إلى من لا يملكون حساب على المنصة “خدمة نفاذ، أبشر” قم بتسجيل جديد في منصة نفاذ. بإمكانك أيضًا إجراء خطوات الحصول على ترقية من خلال نظام مسار الترقیات مباشرةً.

الخدمات المقدمة في مسار

تُقدم منصة مسار خدمات عامة تساند الحكومة والأفراد، وفيما يلي الخدمات بالكامل:

خدمة الترقيات: وفيها يمكنك إجراء استعلام عن ترقية بالسجل المدني، ومدى أحقية الحصول على ترقية.

وفيها يمكنك إجراء استعلام عن ترقية بالسجل المدني، ومدى أحقية الحصول على ترقية. بيان: من خلالها يتم تقديم جميع إجراءات التحقق من بيانات الموظف الذي انتهت خدمته وأصبح في فترة التعاقد، وذلك حتى يتم إصدار بيان وإرساله إلى مؤسسة التقاعد العامة لصرف مستحقات الموظف المتقاعد.

من خلالها يتم تقديم جميع إجراءات التحقق من بيانات الموظف الذي انتهت خدمته وأصبح في فترة التعاقد، وذلك حتى يتم إصدار بيان وإرساله إلى مؤسسة التقاعد العامة لصرف مستحقات الموظف المتقاعد. خدمة بياناتي: خاصة ببياناتك الوظيفية، تستطيع الاستفادة منها في تصحيح بيانات الوظيفة وإضافة ما يلزم، وبإمكانك استكمال تقديم بياناتك إلكترونيا وورقياً عن طريق إحدى مكاتب القطاع العام التابعة إلى منطقتك الجغرافية.

خاصة ببياناتك الوظيفية، تستطيع الاستفادة منها في تصحيح بيانات الوظيفة وإضافة ما يلزم، وبإمكانك استكمال تقديم بياناتك إلكترونيا وورقياً عن طريق إحدى مكاتب القطاع العام التابعة إلى منطقتك الجغرافية. التظلمات: ارفع شكواك وتابع الرد عليها من الجهة المعنية بالأمر إلكترونيا وانت في مكانك من خلال خدمة التظلمات.

طريقة التسجيل في منصة مسار

حرصت الخدمة المدنية على تيسير التعامل مع المنصة الإلكترونية مسار، وفيما يلي طريقة التسجيل فيها:

الدخول إلى موقع المنصة الرسمي للمنصة من هنا masar.sa . انتظر قليلاً لحين ظهور نافذة تطلب منك مطلوب فيها إدخال جميع بياناتك الخاصة. في الخانة الأولى اكتب رقم الهوية الوطنية. بعد ذلك أكتب البريد الإلكتروني ثم رقم جوالك. كتابة تاريخ ميلادك وكلمة مرور ” سهلة التذكُر “. أعد كتابة كلمة المرور للتأكيد عليها. تدوين رمز التحقق الظاهر في الصورة المرئية. أخيراً اضغط على تسجيل، وهكذا تكون مسجل في منصة مسار الترقيات والخدمات الأخرى.

كيفية الاستعلام عن خدمة في مسار؟

توجه إلى رابط بوابة مسار الإلكتروني من خلال هذا masar.sa تسجيل الدخول إلى أبشر للأفراد. استكمال إدخال جميع بياناتك حتى تتمكن من الدخول للمنصة. اضغط على طريقة الاستعلام التي ترغب في استخدامها. أدخِل رقم القيد للبحث عن الخدمة المطلوبة. لاحظ أن بيانات رقم القيد تشمل تاريخ قيد وظيفتك، ومعلومات جهة التعيين.

ما هي منظومة جدارة مسار؟

هي منظومة توظيف إلكتروني موجودة في مسار، تُمكن طالبي خدمات التوظيف من تسجيل جميع البيانات الشخصية والمؤهل الدراسي، وحجم الخبرات، مع إرفاق الوثائق اللازمة، كل ذلك من أجل توفير وظيفة لائقة بناءً على البيانات والمعلومات المُقدمة، توفر عليك الكثير من عناء البحث عن وظيفة تناسب المؤهلات والخبرات المتوفرة بك، حيث يعرض لك قائمة بالوظائف الشاغرة، مع ميزة التقديم الإلكتروني على الوظيفة التي ترغب في التقديم لها.

كيف أوثق المؤهل في منصة مسار؟

اذهب إلى الدخول الرسمي لبوابة مسار masar.sa اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور. التحقق من الرمز المرئي كما هو ظاهر في المكان. اضغط على كلمة تسجيل الدخول. اختار قائمة خدماتي. انتقل إلى نافذة بيانات الموظف. اضغط على خيار إنشاء طلب توثيق. طبع بيانات المؤهل خلال منصة مسار الإلكترونية. اكتب جميع البيانات المطلوب توثيقها مباشرةً. اضغط تأكيد لكي تتأكد من صحة جميع البيانات المقدمة المرتبطة بالشهادات المراد توثيقها. وفي النهاية اضغط على كلمة إرسال طلب، وانتظر لحين ظهور رسالة تؤكد نجاح عملية توثيق البيانات والمؤهلات المقدمة.

منصة مسار الترقیات هي منصة إلكترونية تقدم عدد من الخدمات الخاصة بالوظائف الحكومية، ومن خلال تلك الخدمة يمكنكم الاستعلام عن الترقيات ومدى أحقية الحصول عليها.