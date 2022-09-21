نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي لولادك الفطائر اللي بيحبوها بدل ساندويتش المدرسة اللي بيرجعوا بيه كل يوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الفطائر من أكثر المأكولات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص فلدى الفطائر مذاق شهي ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة في المنزل فالفطائر لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في مقالنا التالي كيفية تحضير الفطائر بوصفات مختلفة.

كيفية تحضير الفطائر بالجبنة السورية

يمكن بكل سهولة تحضير الفطائر بالجبنة السورية من خلال إحضار المقادير الآتية وهو ما سوف نذكره لحضراتكم في السطور التالية.

مكونات الفطائر بالجبنة

ثلاث كؤوس من الدقيق. ملعقتان من اللبن البودرة. ملعقتان من الزبادي. ملعقتان من الخميرة. رشة من الملح. ربع كأس من الزيت. ملعقة من السكر. مياه دافئة عند الحاجة.

مكونات الحشوة

جبنة فيتا. جبنة موزاريلا. ملعقة من السمنة. حزمة بقدونس.

خطوات تحضير الفطائر بالجبنة

يتم التحضير بخطوات بسيطة وفيما يلي تلك الخطوات:

الحصول على إناء ثم يتم وضع فيها كلًا من الدقيق والسكر والملح والخميرة والحليب ويتم تقليبهم جيدًا. يليهم المياه والزبادي والزيت مع التقليب. الاستمرار في العجن لحين أن يتشكل لديكم عجينة ناعمة ثم تركها لمدة ساعة. الحصول على إناء ويتم خلط فيه السمنة والبقدونس ثم يتم إضافة الجبنة. بعد أن يتم يتشكل لديكم عجينة يتم تقطيعها إلى كرات صغيرة وبعد ذلك يتم فردها سطح مدهون بالدقيق. القيام بتشكيل العجينة بشكل طولي ثم يتم وضع الحشوة بداخلها والتشكيل في شكل قوارب. يتم تسخين الفرن بشكل مسبق. الحصول على صواني ويتم دهنها بالزيت وبعد ذلك يتم وضع القطع فهيا. يتم إدخال الصينية في الفرن وتركها لحين النضج. بعد ذلك تقدم وبالهناء عليكم.

كيفية تحضير فطائر الجبنة والبسطرمة

تعتبر فطائر الجبنة والبسطرمة من الفطائر الشهية التي يتم تحضيرها بخطوات بسيطة وغير مكلفة وفيما يلي مقادير تحضير فطائر الجبنة والبسطرمة.

مقادير الفطائر بالجبنة والبسطرمة