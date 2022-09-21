نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الأربعاء 21_9_2022 إلى الثلاثاء 27_9_ 2022.. أقوى عروض العثيم اليوم الوطني 92 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم والتى تبدأ بتاريخ 21 سبتمبر وتستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر نقدمها إليكم عبر موقع ثقفني، فمع بداية الأحتفالات باليوم الوطني السعودي تبدأ أسواق العثيم في عروضها المميزة دائماً، وتقدم الكثير من التخفيضات والعروض لعملائها في كافة فروع المملكة العربية السعودية، حيث تحتفل العثيم باليوم الوطني السعودي بتقديم عروض العثيم الطازج وهى تحمل شعار” هى لنا دار” وهو الشعار الخاص بذكر اليوم الوطني 92، وإليكم فيما يلي كافة العروض المقدمة.

عروض العثيم اليوم

أعلنت أسواق العثيم عن طرحها لأقوى عروض لليوم الوطني بتشكيلة متنوعة من المنتجات التي يحتاجها كل بيت من مأكولات ومشروبات، وملابس وأحذية ومستحضرات تجميل، ومنظفات وأيضاً مجموعة كبيرة من أدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها، وأيضاً مجموعة مميزة من الهواتف والتابلت والشاشات وغيرها من العروض التي تأتى مع شعار” هي لنا دار”:

عروض العثيم اليوم للمواد الغذائية

2 عبوة من شبيهة جبن المراعي بحجم 500 جم وبسعر 22.92 ريال بدلاً من 36.95.

10 كيلو أرز بسمتى الوليمة بسعر 65.95 ريال بدلاً من 84.50.

لتر ونص زيت هالي بسعر 16.95 بدلا من 19.95 ريال سعودي.

كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 49.95 ريال.

كيلو لحم عجل باكستاني بدون العظم بسعر 34.95.

كيلو لحم حاشي بالعظم بسعر 35.95 ريال سعودي.

كيلو من اللحم حاشي بدون عظم 41.95.

كيلو جبن رومي مصري تشيزا لاند بسعر 43.95 ريال.

كيلو لبنة بريزيدن بسعر 22.95 ريال.

كيلو زيتون اندلسي اخضر مع ليمون 17.95 ريال.

عروض العثيم اليوم على أدوات المطبخ

محضر طعام مولينكس 2.4 لتر بسعر 195 ريال سعودي.

طقم عشاء ديفا اويل 44 قطعة بسعر 99 ريال سعودي.

مايكرويف كيون ديجتال 20 لتر بسعر 199 ريال.

خلاط فيليبس يدور بسعر 99 ريال.

مطحنة بن مولينكس بسعر 105 ريال.

قلاية السف صحية 9 لتر ب239 ريال.

قطاعة خضار مولينكس بسعر 115 ريال.

عروض العثيم اليوم على الجوالات والشاشات

جوال سامسونج اي 52 بسعر 1199 ريال.

جوال هونر اكس 8 بسعر 885.

تابلت لافا ام 1000 بسعر 349.

أبل ساعة الجيل السابع 45 بسعر 1650.

جوال اى تي ال 9200 بسعر 99 ريال.

شاشة جيباس ال اي دي سمارت 32 بسعر 499 ريال سعودي.

شاشة توشيبا ال دي دي بسعر 32 بسعر 599 ريال.

وهذه كانت أفضل عروض من عروض العثيم اليوم على جميع ما يلزم البيت.

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