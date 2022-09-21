نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز صغير ب 50 جنية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء ل 500 جنية لا تتركه في الفيشة في حالة عدم الاستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت ظهور مشاكل يعاني منها الكثير من الأشخاص، مثل وجود ارتفاع كبير في سعر فاتورة الكهرباء، وبالأخص في فصل الصيف وذلك بسبب عدم الاستغناء عن المراوح أو التكييفات، ولكن وجدنا بعض الأجهزة التي تكون صغيرة الحجم وتستهلك نسبة كبيرة من الكهرباء لذا قد تسبب في رفع وسعر الفاتورة، لذا عليكم أن تتابعوا المقال لمعرفة ما هي تلك الأجهزة التي يجب تجنبها للحفاظ على متوسط سعر فاتورة الكهرباء.

أجهزة صغيرة تسبب في رفع فاتورة الكهرباء

توجد في منازلنا العديد من الأجهزة التي تسبب في رفع فاتورة الكهرباء، كما أن تلك الأجهزة عند النظر إليها لا يصدق أنها تستهلك نسبة كبيرة من الكهرباء، وإليكم أهمها:

عند شحن الهاتف ننصحكم بعدم ترك الكابل موصل بالكهرباء، وذلك للحفاظ على الكابل وأيضا ترشيد الكهرباء.

كما أنه يحب استخدام كاتيل تسخين الماء، لا يجب عليكم أن تتركوه موصل بالكهرباء، حيث يعرف عن الكاتيل بأنه يستهلك

كهرباء بنسبة كبيرة وذلك لتحويلها إلى حرارة حتى يتم تسخين الماء.

حيث أنه الخطوة التالية أنه عليك أن تقوم بفصل كافة الأضواء التي لا تحتاج لها، وذلك لمساعدتك في ترشيد الاستهلاك.

كما عليك أن تقوم بغلق الزر المتحكم في تشغيل الموتور، وذلك يرجع لأن موتور الماء يسحب الكثير من الكهرباء.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

كما أنه من المعروف أن بعض المناطق في مصر تكون شدة الكهرباء بها ضعيفة، لذا عليك أن تبتعد عن شراء الأجهزة التي تحتاج إلى قوة كهرباء كبيرة، مثل التكييف والغسالات أوتوماتيكية، وأيضا الميكروويف، كل تلك الأجهزة تقوم بسحب كهرباء شديدة مع احتمال أن يحدث تلف لها، لذا عليكم بشراء أجهزة لا تحتاج لقوة كبيرة من الكهرباء.