التضامن تعلن وظائف خالية في مختلف المجالات بمرتب يصل إلي 20 ألف جنيه – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
محاسب فرع
اسم الشركة هيرو الكترونيكس
مقر العمل مدينة نصر – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
سنين الخبرة 3-10 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 30 – 40 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة )
مايكروسوفت أوفيس جيد
الراتب الأساسي 3500 – 5000 جنيه مصري
مدير مكتب
اسم الشركة برايم لوكاشن بروبرتى للتطوير العقارى والتسويق العقارى
مقر العمل التجمع الاول – القاهرة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنة خبرة على الأقل
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 22 – 35 سنة
الحاسب الآلي جيد
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد
الراتب الأساسي 15000 – 20000 جنيه مصري
اوفيس مانجر على قدر عالى من الثقافه والخبرة فى إدارة المشروعات و خدمه العملاء والموظفين وتحمل المسؤولية فى إدارة الفرع باكمله من خلال تقيم الموظفين وتجميع الريبورتات ومتابعة تارجت الشركة وتحقيق اعلى النتائج الممكنه داخل المنظومة العمليه بإدارة وسيستم منظم .