انت الان تتابع خبر حلاوة المولد.. علامات تدل على انتهاء صلاحيتها ونصائح لشراء الطازجة منها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يفصلنا عن المولد النبوي الشريف أيام قليلة وبدء الجميع يبحثون مواصفات حلاوة المولد وأبرز الأشياء التي تؤكد على أنها غير صالحة للاستعمال، وهي من أكثر الأشياء التي تعبر عن الاحتفال به هي الحلوى وشرائها من جميع المحلات.

التعرف على انتهاء صلاحية حلاوة المولدفي حالة عدم وجود رائحة مميزة للحلوى بالمحلات.

يكون ظاهر على قطعة الحلوى الكثير من التغيرات وبشكل خاص تكون باللون الأخضر.

تظهر على الحلوى الكثير من التجمعات الخاصة بالنمل.

في حالة انتهاء تاريخ الصلاحية المكتوب على غلاف الحلوى.

نصائح في حالة شراء حلوى المولد

ووجه أحد الخبراء أثناء حديثة على أهمية شراء حلوى المولد من الأماكن الموثوق فيها بشكا جيد، ولابد أن يتم شراء الحلوى المغلف وليس مكشوفة للهواء أو الذباب، والتشديد على عدم تناول كميات كبيرة منها لأنها تحتوى على السكر بكميات كبيرة.