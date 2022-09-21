انت الان تتابع خبر طريقة عمل البسطرمة في البيت.. هتحضريها بنضافة للساندوتشات وهتوفري بدل ما تشتري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الشيف أسامة بتقديم من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طريقة عمل البسطرمة في البيت، وذلك لأنها من أكثر الأكلات التي يتم وضعها في الساندويتشات ويحب تناولها الكبار والصغار بشكل يومي.

مكونات البسطرمة لعملها بالمنزل

واحد قطعة لحم مستطيلة باللون الأحمر وتكون خالية من الدهون من الأفضل اختيار عرق فلتو.

وأربع ملاعق كبيرة من الثوم المهروس.

واحد ملعقة كبيرة ملح.

نصف كوب من الحلبة المطحونة ناعم.

اثنان ملعقة من الفلفل الأحمر الناعم.

طريقة عمل البسطرمة في البيت على طريقة الشيف أسامة