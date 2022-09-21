انت الان تتابع خبر طريقة عمل البسطرمة في البيت.. هتحضريها بنضافة للساندوتشات وهتوفري بدل ما تشتري والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام الشيف أسامة بتقديم من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طريقة عمل البسطرمة في البيت، وذلك لأنها من أكثر الأكلات التي يتم وضعها في الساندويتشات ويحب تناولها الكبار والصغار بشكل يومي.
مكونات البسطرمة لعملها بالمنزل
- واحد قطعة لحم مستطيلة باللون الأحمر وتكون خالية من الدهون من الأفضل اختيار عرق فلتو.
- وأربع ملاعق كبيرة من الثوم المهروس.
- واحد ملعقة كبيرة ملح.
- نصف كوب من الحلبة المطحونة ناعم.
- اثنان ملعقة من الفلفل الأحمر الناعم.
طريقة عمل البسطرمة في البيت على طريقة الشيف أسامة
- عليكي أن تقومي بغسل اللحم وجففيه بشكل جيد باستعمال قطعة قماش.
- وضعي الملح داخل تشققات قطع اللحم، ثم لفيها في ورقة لحم خفيف ثم بالجرائد للعديد من الطبقات.
- وبعدها لفي اللحم باستعمال خليط الدوبارة بشكل جيد واضغطي عليه بشدة خلال ربطها واتركيها لمدة 12 ساعة.
- وبعدها فكي اللحم من الرباط والورق، وبعدها اغسليه بشكل جيد بالماء البارد وجففيه باستعمال قطعة قماش نظيفة.
- وبعد ذلك اهرسي الثوم ناعماً وضيفية إلي مسحوق الحلبة المطحون ناعم والفلفل الأحمر والملح وامزجيهم معاً جيداً.
- وبعدها لفي اللحم بخلطة الثوم المهروس والحلبة المطحونة واضغطي عليهم بشكل جيد حتى لا تلتصق في اللحم.
- وأخيراً علقي اللحم في الهواء الطلق لمدة تصل لـ 7 أيام أو أكثر وبعد هذا تصبح جاهزة.