انت الان تتابع خبر طريقة عمل الكريم كراميل.. بدون بيض وبدون كريمة هتعملي ألذ طعم لولادك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بدون بيض أو كريم كراميل حضّري حلوى الكريم كراميل بأقل من نصف ساعة ستكون جاهزة، اعتمديها واستغني عن ظروف كريم الكراميل ونعدك أنها ألذ وأكثر صحيةً، حافظي على كمية المكونات المذكورة واتّبعي مراحل التحضير بدون تخطّي أي منها، يمكنك إعداد هذه الوصفة كطبق حلوى جانبي في الجمعات العائلية، لمّات الأصدقاء أو لأطفالك في نهاية الأسبوع.

طريقة عمل الكريم كراميل

مدّة التحضير: 25 دقيقة.

تكفي ل: خمسة أشخاص.

السعرات الحرارية: 350 في الطبق المتوسط.يفضل الالتزام بكمية السكر والزبد المذكورة بالمكونات، لعدم زيادة السعرات الحرارية أكثر من اللازم، خاصةً أن الزبد يحتوي على كمية سعرات كبيرة، بمعدل 120 سعرة لكل ملعقة طعام. مكونات عمل الكريم كراميل

لتر من اللبن كامل الدسم.

ربع قالب من الزبدة.

نصف كوب سكر.

ثلاث ملاعق من النشاء.

للكراميل: كوب سكر، كوب ونصف ماء، ملعقة ونصف من النشاء.

طريقة تحضير الكريم كراميل

في مقلاة أو حلة غير لاصقة اسكبي كوب السكر واتركيه يتكرمل ثم اضيفي الماء مع النشاء واتركيه حتى يثقل.

في حلى أخرى ضعي لتر اللبن مع النشاء والسكر وحرّكي جيدًا ثم ابدأي بطبخ اللبن مع المحافظة على التحريك المستمر حتى يثقل.

في طاسات التقديم، ضعي في القعر من صوص الكراميل ومن ثم اسكبي الكريم.

يُقدم باردًا ويمكن تزيينه باللوز..

بالهناء والشفاء.