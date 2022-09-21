نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على الهواتف المحمولة من 21 سبتمبر إلى 27 سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي تقدم بنده السعودية مجموعة من العروض المميزة على الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها، ويستمر العرض من الأربعاء 25 صفر 1444 هجرية إلى الثلاثاء 1 ربيع الأول 1444 هجرية أو حتى نفاذ الكمية، ودائماً يحرص هايبر بنده على تقديم عروض بأسعار مختلفة لتناسب كل العملاء، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم عروض بنده السعودية على الهواتف المحمولة من 21 سبتمبر إلى 27 سبتمبر 2022.

عروض بنده السعودية على الهواتف المحمولة

يقدم هايبر بنده مجموعة من العروض على الهواتف المحمولة، وهي كما يلي:

لينوفو كاي 15 بلس بسعر 579 ريال سعودي بدلاً من 649 ريال سعودي.

لينوفو كاي 14 بلس بسعر 449 ريال سعودي بدلاً من 699 ريال سعودي.

لينوفو كاي 14 بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال سعودي.

شاومي ريدمي نوت 11 (4 جيجا بايت) بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 799 ريال سعودي.

شاومي ريدمي نوت 11 (6 جيجا بايت) بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال سعودي.

ريدمي 10 أي (2+32 جيجا بايت) بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 459 ريال سعودي.

ريدمي 10 أي (3+64 جيجا بايت) بسعر 495 بدلاً من 509 ريال سعودي.

تخفيضات على هواتف سامسونج

هواتف سامسونج من أكثر أنواع الهواتف التي تجد إقبال كبير من العملاء، ويقدم هايبر بنده مجموعة من هواتف سامسونج بأسعار مخفضة، وهي كما يلي:

سامسونج أي 23( Samsung A23)بسعر 749 ريال سعودي بدلاً من 819 ريال سعودي.

سامسونج أي 22 (Samsung A22) بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 775 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي أي 53 (128 جيجا بايت) بسعر 1120 بدلاً من 1599 ريال سعودي.

سامسونج جالاكسي أي 53 (256 جيجا بايت) بسعر 1320 ريال سعودي بدلاً من 1799 ريال سعودي.

سامسونج أي 52 إس بسعر 1299 ريال سعودي بدلاً من 1659 ريال سعودي.

سامسونج أي 13 بسعر 579 بدلاً من 699 ريال سعودي.

عروض على هواتف فيفو واي Vivo Y

يوجد عرض على مجموعة من هواتف فيفو واي، وهي كما يلي: