نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات بنده السعودية الأسبوعية على الجوالات الذكية والأجهزة الكهربائية بأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنده السعودية من أكبر المتاجر داخل أسواق المملكة العربية السعودية فهي تطرح الكثير من العروض والخصومات الممتازة على جميع منتجاتها لتوفير الكثير من الأموال التي يتم صرفها في الخارج بسبب زيادة الأسعار حتى تلبي احتياجات المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، كما تقدم عروض وخصومات مذهلة على جميع أنواع المنظفات المنزلية والاقمشة تصل إلى نصف السعر، ويتم عرض الكثير من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية بأسعار مناسبة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على خصومات بنده السعودية على الجوالات الذكية والأجهزة الكهربائية.

خصومات بنده السعودية على أنواع الجوالات الذكية

سوف نتعرف على أسعار الهواتف الذكية التي طرحتها شركة بنده وهى كما يلي:-

هاتف سامسونج جالاكسي أي 53 السعر ١٣٢٠ ريال بدلاً من ١٧٩٩ ريال سعودي.

جوال هواوي نوفا ٩ اس اي السعر ٩٤٩ ريال سعودي بدلاً من ١١٩٩ ريال سعودي.

هاتف فيفو واي ٣٣ أس ٤ جيجا بايت السعر ٧٩٩ ريال بدلاً من ٩٩٩ ريال سعودي.

كما يتم عرض هاتف أي ١٣ بسعر ٥٧٩ ريال سعودي بدلاً من ٦٩٩ ريال سعودي.

جوال ريل مي ٩ أي السعر ٧٢٩ ريال سعودي بدلاً من ٨٤٩ ريال سعودي.

كما يتم عرض هاتف أوبو أي 55 بسعر ٧٤٩ ريال سعودي بدلاً من ٩١٩ ريال سعودي.

عروض Panda السعودية على شاشات التلفزيون

سوف نقدم لكم أسعار الشاشات وهى كما يلي:-

تليفزيون سكاي وورث جوجل السعر ١٥٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٢٧٩٩ ريال سعودي. كما يأتي تليفزيون سكاي وورث جوجل بسعر ١٤٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٢٦٩٩ ريال سعودي. تليفزيون تي سي ال السعر ١٣٩٩ ريال بدلاً من ٢٢٩٩ ريال سعودي. كما يتم عرض شاشة تليفزيون امبكس جلوريا بسعر ١١٩٩ ريال سعودي بدلاً من ١٨٩٩ ريال سعودي. تليفزيون سكاي وورث السعر ٦٩٩ ريال بدلاً من ٩٩٩ ريال سعودي. تليفزيون دورا السعر ٧٩٩ ريال بدلاً من ١٦٩٩ ريال سعودي. كما يتم عرض تليفزيون تي سي ال بسعر ٢٤٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٣٤٩٩ ريال سعودي.

خصومات بنده السعودية على أنواع الغلايات الكهربائية

سوف نتعرف على أسعار الغلايات الكهربائية وهى كما يلي:-