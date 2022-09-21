نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات أسواق العثيم السعودية الأسبوعية على السلع الغذائية ابتدأ من 21 سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق العثيم السعودية عروض وتخفيضات ضخمة على جميع السلع الغذائية والتي تشمل جميع أنواع اللحوم الطازجة، كما تشمل جميع أنواع الخضروات والفواكه الطازجة، وكذلك جميع أنواع الأرز والمخبوزات المختلفة، وأسواق العثيم تضم العديد من الأقسام حيث تشمل أيضًا قسم الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، كما تشمل قسم خاص بأجهزة الهواتف المحمولة وتقدم تخفيضات كبيرة عليها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أسعار السلع الغذائية من خلال أسواق العثيم. عروض وتخفيضات أسواق العثيم السعودية على أنواع اللحوم سوف نقدم لكم أسعار اللحوم من خلال أسواق العثيم السعودية وهى كما يأتي:- لحوم عجول بلدي بدون عظم سعر الكيلو 49.95 ريال سعودي.

كما يوجد لحم عجل باكستاني بدون عظم، سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بالعظم سعر الكيلو 35.95 ريال سعودي.

لحوم عجول باكستاني بالعظم وزن كيلو، كما يبلغ السعر 29.95 ريال سعودي.

كما يوجد مكعبات بقري برازيلي توب سايد الوزن كيلو والسعر 32.95 ريال سعودي. عروض وتخفيضات أسواق Othaim السعودية على المعلبات سوف نقدم لكم أسعار المعلبات بأسواق العثيم وهى كما يلي:- شيبس سفوري حراق 50 جرام السعر 2.25 ريال سعودي بدلًا من 3.75 ريال سعودي. كاكاو زدني بودرة 125 جرام السعر 12.95 ريال سعودي بدلًا من 15.95 ريال سعودي. كما يوجد طماطم فايرنو مقشرة 400 جرام 3 حبات السعر 8.50 ريال بدلًا من 11.25 ريال سعودي. معمول فيكتور شوكولاتة 300 جرام + 50 جرام سعر الحبة 7.95 ريال سعودي. كما يوجد ذرة تيستي حلوة 340 جرام سعر 3 حبات 8.75 ريال سعودي بدلًا من 15.75 ريال سعودي. قشطة مانا 155 جرام سعر الـ 3 حبات 9.50 ريال سعودي بدلًا من 14.25 ريال سعودي. بسكويت هالي نخالة 400 جرام سعر الحبة 3.95 ريال سعودي بدلًا من 5.95 ريال سعودي. حلوى بقر هالي 200 جرام سعر الحبة 2.95 ريال سعودي بدلًا من 5.50 ريال سعودي. عروض وتخفيضات أسواق العثيم على الفواكه والخضروات سوف نتعرف مع حضراتكم على أسعار الفواكه والخضروات من أسواق العثيم السعودية وهى كما يأتي:- فلفل بارد أخضر سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.

كيوي سعر الكيلو 8.45 ريال سعودي.

تفاح رويال جالا سعر الكيلو 6.45 ريال سعودي.

برتقال عصير سعر الكيلو 3.75 ريال سعودي.

ثوم سعر الكيلو 5.75 ريال سعودي.

جزر مستورد سعر الكيلو 4.85 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض وتخفيضات أسواق العثيم السعودية الأسبوعية على السلع الغذائية ابتدأ من 21 سبتمبر 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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