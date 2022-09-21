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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنده السعودية عروض وتخفيضات على الهواتف الذكية والشاشات 21 سبتمبر 2022م في المقال التالي
عمر شويل - جدة تتوالى عروض بنده السعودية الأسبوعية ، بأسعار رائعة ومنخفضة على العديد من السلع والمنتجات وتقدم بنده هذا الأسبوع مجموعة من العروض المختلفة بخصومات وتخفيضات مميزة وذلك بسبب الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92، وتطرح بنده عروض مميزة على جميع السلع والمنتجات من بينها الأجهزة والالكترونيات، تستمر عروض هايبر بنده من يوم 21 سبتمبر م2022 الموافق 25 صفر 1444 هجرياً حتي يوم الثلاثاء الموافق 1 من ربيع الأول (27 سبتمبر)، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام عروض بنده السعودية الأسبوعية المقدمة على الأجهزة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
عروض بنده السعودية على الهواتف الذكية
تخفيضات بنده على الهواتف الذكية هواتف سامسونج وهي كما يلي:ـ
- هاتف سامسونج أي 23 سعة 64 جيجا بايت + 8 جيجا بايت رام بسعر 749 ريال سعودي بدلاً من سعر 819 ريال سعودي.
- كما يوجد هاتف سامسونج أي 22 (سعة 64 جيجا بايت +4 جيجا بايت رام) 5G، بسعر699 ريال سعودي بدلاً من 775 ريال.
- ويتوفر عرض هاتف سامسونج أي 52 إس(128 جيجا بايت+8 جيجا بايت رام) بسعر 1299 ريال بدلاً من 1659 ريال.
تخفيضات panda السعودية على هواتف فيفو ViVO
تقدم بنده السعودية عروض مختلفة على عدة أنواع مختلفة من هواتف فيفو بأسعار مميزة من بينها ما يلي:ـ
- هاتف فيفو واي 15 اس سعة (32 جيجا بايت) 4G، بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 579 ريال.
- كما يتوفر جوال فيفو واي 33 اس سعة 128 جيجا بايت + 8 جيجا بايت رام بسعر 799 ريال بدلاً من 999 ريال.
- يتوفر هاتف فيفو واي 21 تي 4G، سعة 128 جيجا بايت بسعر 749 ريال بدلاً من 699 ريال.
عروض بنده السعودية الأسبوعية على الشاشات التلفزيونية
تم طرح مجموعة من العروض المميزة بأسعار منخفضة وبسيطة على أنواع مختلفة من الشاشات من بينها ما يلي:ـ
- عرض شاشة سكاي وورث جوجل 55 بوصة بسعر 1599 ريال سعودي 2799 ريال.
- كما يتوفر شاشة تلفزيون سكاي وورث جوجل 58 بوصة بسعر 1499 ريال بدلاً من 2699 ريال سعودي.
- كما يتوفر شاشة من تلفزيون تي سي إل 50 بوصة بسعر 1399 ريال سعودي بدلاً من سعر 2299.
- تلفزيون إمبكس جلوريا 50 بوصة بسعر 799 ريال سعودي بدلاً من سعر 1699 ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف بنده السعودية عروض وتخفيضات على الهواتف الذكية والشاشات 21 سبتمبر 2022م على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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