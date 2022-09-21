نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنده السعودية عروض وتخفيضات مذهلة على السلع الغذائية من خيرها كبرنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم بنده السعودية عروض رائعة وتخفيضات هائلة على جميع أنواع السلع الغذائية من مخبوزات واللحوم وبهارات، والأرز بجميع أنواعه، وزيوت الطعام، ومقرمشات الأطفال، كما تقدم بنده عروض مميزة على أحدث أنواع الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة الذكية حتى توفر للمواطن السعودي كل شئ يحتاجه في حياته اليومية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض بنده السعودية على السلع الغذائية.

عروض بنده السعودية على أنواع الجبن

سوف نتعرف على أسعار الجبن وهي كما يلي:-

خليط زبدة غير مملحة فونتا بيور سعر الكيلو ١٤.٩٥ ريال بدلاً من ٢٢ ريال سعودي.

جبنة حلوم أسترا سعر الكيلو ٣٨.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٥٤.٩٥ ريال.

جبن أبيض حلوم حلواني اخوان سعر الكيلو ٢٢.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٢.٩٥ ريال سعودي.

جبنة رومي هيلثي فود سعر الكيلو ٤٤.٩٥ ريال بدلاً من ٥٦.٩٥ ريال سعودي.

كما يتم عرض جبنة شيدر أبيض او أحمر كيريجولد سعر الكيلو ٥٦.٩٥ ريال.

جبنة قشقوان سولي سعر الكيلو ٤٢.٥٠ ريال سعودي بدلاً من ٥٤.٩٥ ريال سعودي.

كما يتم عرض جبنة قريش جرين لاند بسعر ٢٥.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٢.٩٥ ريال سعودي.

لبنة تركية داري سعر الكيلو ١٩.٩٥ ريال سعودي.

جبنة بيضاء البقرات الثلاثة سعر الكيلو ١٣.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢٠.٩٥ ريال.

جبنة موزاريلا ديلي ديري سعر الكيلو ٣٢.٩٥ ريال بدلاً من ٦٤.٩٥ ريال سعودي.

عروض Panda السعودية على أنواع الدجاج الطازجة

سوف نتعرف على أسعار الدجاج وهى كالتالي:-

صدور دجاج بدون عظم التنمية ٤٥٠ جرام سعر الحبة ١٨.٥٠ ريال سعودي بدلاً من ٢٢.٥٠ ريال. دجاج متبلة حراق تندوري التنمية ٦٠٠ جرام سعر الحبة ١٤.٩٥ ريال بدلاً من ١٧.٩٥ ريال سعودي. أفخاذ دجاج كاملة اليوم ٩٠٠ جرام سعر الحبة ١٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٢١.٥٠ ريال. كما يتم عرض ساديا صدور دجاج ٢.٥ كيلو سعر الحبة ٥٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٨٩.٩٥ ريال سعودي. ساديا دجاج مجمد ١٥٠٠ جرام سعر الحبة ١٩.٩٥ ريال بدلاً من ٢٤.٩٥ ريال سعودي. كما يتم عرض ساديا دجاج مجمد ١١٠٠ جرام سعر الحبة ١٧.٥٠ ريال بدلاً من ١٩.٩٥ ريال سعودي.

عروض بنده السعودية على أنواع المعلبات

سوف نتعرف على أسعار المعلبات وهى كما يلي:-