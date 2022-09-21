طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب علي الجائزة الكبرى مليون دولار 

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عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، مسابقات عديدة انتشرت في الأواني الأخيرة على معظم القنوات، ولكن يفضل الجميع الإشتراك في المسابقات التي تحقق أحلام الشباب والتى تتمثل في الفوز بأموال مالية كبيرة ومنازل كبيرة وغيرها من الجوائز القيمة، لذلك نجد أن البحث عن مسابقة الحلم للاشتراك فيها مهول، حيث تقدم مسابقة الحلم للفائز جوائز تساعده على تحقيق أحلامه المستقبلية وتمنحه آلاف الدولارات، ويقدم برنامج مسابقة الحلم الإعلامي مصطفى الأغا على قناة ام بي سي السعودية، حيث يختار مقدم البرنامج اسم من القرعة العشوائية خلال بث الحلقة على الهواء مباشرة، لذلك يرغب الكثير من الشباب التعرف على كيفية الاشتراك في المسابقة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

تم طرح الموسم الجديد من برنامج مسابقة الحلم خلال هذا العام منذ بداية السنة الجديدة 2022، ويمكن لجميع الأشخاص في الدول العربية الاشتراك في المسابقة حتى نهاية شهر ديسمبر من هذا العام، فهي من المسابقات السهلة ولكن هناك عدة شروط حددتها إدارة البرنامج ولابد من توافرها في المُتقدم حتى يتمكن من الاشتراك في المسابقة، كما أن هناك عدة خطوات لابد من إتباعها عند الاشتراك في المسابقة وتتمثل في الآتي.

تحديد الرقم الخاص بالدولة المقيم بها.

إرسال رسالة حلم أو Dream على الرقم الخاص بدولتك.

سوف تقوم إدارة البرنامج بإرسال عدة أسئلة لك لابد من قيامك بالإجابة عليها بالكامل.

يفضل التركيز أثناء الإجابة حتى تفوز بجائزة البرنامج.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

من المعروف أن جميع المسابقات تحدد شروط للمتقدم، لذلك حددت مسابقة الحلم عدة شروط بسيطة لابد من توافرها في المتقدم حتى يتمكن من الاشتراك في المسابقة والفوز بآلاف الدولار وكذلك منزل الزوجية الذي يعتبر حلم كل شاب، لذلك تتمثل الشروط التي حددتها إدارة برنامج مسابقة الحلم للمتقدم في الآتي.