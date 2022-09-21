نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم لليوم الوطني 92 الأسبوعية بداية من اليوم الأربعاء وتخفيضات على كل المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض العثيم في اليوم الوطني السعودي 92 الأسبوعية بداية من الأربعاء 21 سبتمبر وحتى الثلاثاء 27 سبتمبر، حيث أعلن حساب أسواق العثيم عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” عن وجود عروض قوية في اليوم الوطني السعودي ووجود تشكيلة من المنتجات في أسواق العثيم احتفالا بقدوم اليوم الوطني. عروض العثيم لليوم الوطني 92 الأسبوعية يمكن التعرف الكامل على عروض العثيم الأسبوعية من خلال موقع أسواق العثيم. معجون طماطم بسعر 11.95 ريال.

مياه بيرين بسعر 10.75 ريال.

دجاج دو مجمد بسعر 158 ريال.

عروض العثيم في اليوم الوطني ومهرجان تمور القصيم خصصت أسواق العثيم مهرجان تمور القصيم: تمر سكري كرتون بسعر 65 ريال.

تمر صقعي كرتون بسعر 65 ريال.

تمر جالكسي بسعر 60 ريال.

تمر ملكي بسعر 70 ريال.

تمر أمل الخير خلاص القصيم بسعر 13ريال.

عجينة تمر بسعر 7 ريال.

تمر تمارا سكري رطب بسعر 15 ريال.

عروض أسواق العثيم للفواكه كيوي بسعر 8.45 ريال.

برتقال عصير بسعر 3.75 ريال.

تفاح رويال جالا بسعر 6.45 ريال.

جزر مستورد بسعر 4.85 ريال.

عروض العثيم لليوم الوطني في اللحوم لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 50 ريال للكيلو.

مكعبات بقري برازيلي توب سايد بسعر 33 ريال.

مفروم بقر برازيلي مبرد بسعر 23.95 ريال.

لحم عجل باكستاني بدون العظم بسعر 35 ريال للكيلو.

لحم حاشي بدون عظم بسعر 42 ريال.

عروض العثيم لليوم الوطني 92 للمخبوزات طرحت أسواق العثيم تخفيضات على المخبوزات: كرواسون بالزبدة ميني 10 حبات بسعر 10 ريال.

كيك فانيليا شرائح بسعر 10 ريال.

تورتة اليوم الوطني بسعر 40 ريال.

زود كريم دونات شوكولاته بسعر 8 ريال.

تارت كيك منوع بسعر 10 ريال.

عروض أسواق العثيم على البهارات كمون حب بسعر 26 ريال.

قهوة برازيلي بسعر 41 ريال.

هيل زدني بسعر 24 ريال.

عين جمل بسعر 57 ريال.

عدس أحمر بسعر 7 ريال.

ليمون أسود مجفف بسعر 21 ريال.

سمسم حب ني بسعر 17 ريال.

حب دوار الشمس ليمون بسعر 16 ريال. عروض العثيم في اليوم الوطني 92 الأجبان شبيهة جبن السعودية فيتا أبيض

مرتديلا أمريكانا دجاج بالزيتون

جبن انكور فيتا بسعر 14 ريال.

جبن سارا اسطنبولي بسعر 28 ريال.

لبنة برزيدين بسعر 23 ريال.

جبن رومي مصري بسعر 44 ريال.

زيتون أندلسي أخضر مع ليمون بسعر 18 ريال.

حلاوة الجميل سادة بسعر 10 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم لليوم الوطني 92 الأسبوعية بداية من اليوم الأربعاء وتخفيضات على كل المنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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