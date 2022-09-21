نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية اليوم الاربعاء 21 سبتمبر عروض اليوم الوطني على تشكيلة متنوعة من المنتجات خصومات وتخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم في مقال اليوم آخر عروض العثيم الأسبوعية التي كشفت عنها مجلة أسواق العثيم الأسبوعية الخاصة باليوم الوطني السعودي ضمن مهرجان الطازج والعرض مقدم بداية من يوم الاربعاء الجاري الموافق الواحد والعشرين من سبتمبر 2022م، حيث أن الأسواق والمحال التجارية تتسابق حاليًا في تقديم أفضل العروض والخصومات على كل المنتجات اعتزاز بذلك اليوم العظيم وتوفيرًا على المواطنين وسنقدم لكم أبرز العروض الخاصة بماركت العثيم السعودية عبر سطور مقال اليوم. آخر عروض العثيم الأسبوعية من مهرجان الطازج فرن كهربائي لعمل مختلف الأطعمة بحجم 45 لتر سعره انخفض حتى وصل إلى 280 ريال سعودي.

زود أصابع بالسمسم بوزن 9.95 ريال سعودي سعره انخفض بعد الخصم إلى حوالي 9.95 ريال سعودي.

مقلاة من نوع الكيشتنجر متوفرة بسعرين بحسب الحجم فسعرها 38 ريال سعودي وأخرى بسعر 44 ريال سعودي.

زود باوند كيك بطعم الفانيلا سعرها وصل بعد الخصم إلى حوالي 9.95 ريال سعودي.

الفطير المشلتت بالزبدة سعر أصبح بعد الخصم حوالي 4.95 ريال سعودي.

مرتديلا الحلواني بطعم لحم بقري مع الزيتون سعره بعد الخصم وصل إلى 39.95 ريال سعودي.

القهوة العربي سعر الكيلو جرام الواحد منها وصل إلى 50.95 ريال سعودي.

عصير المراعي المنوع سعر العلبة الواحدة منها وصل إلى حوالي 7.95 ريال سعودي.

الكيلو جرام الواحد من فشارة الذرة الأميركي سعر بعد الخصم يبلغ 6 ونصف ريال سعودي. عروض العثيم ليوم الثلاثاء 21 سبتمبر جبن موتزاريلا من شركة المراعي سعر العلبة الواحدة منها 7.95 ريال سعودي.

برطمان من حبوب الهيل الذهبي سعر البرطمان الواحد منه وصل إلى 47.95 ريال سعودي.

لبنة بينار الطازجة سعر الكيلو جرام الواحد منه 21.95 ريال سعودي وسعر العلبة الواحدة 60.95 ريال سعودي.

توترتة سوسيس رول بألوان مختلفة بطعم الشيكولاتة سعره وصل بعد الخصم إلى 14 ريال سعودي.

شابورة زبدة بطعم السمسم وحبة البركة سعر العلبة الواحدة يبلغ 14 ونصف ريال سعودي.

لحم رفيدي بالعظم سعر الكيلو جرام الواحد منه يبلغ 49.95 ريال سعودي.

التمر البرحي سعر الكيلو جرام الواحد منه 5.45 ريال سعودي بعد الخصم.

الفلفل الأخضر البارد سعر الكيلو جرام منه 5.95 ريال سعودي بعد خصم مميز من العثيم.

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