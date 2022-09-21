نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المطاعم في اليوم الوطني، خصومات أسطورية لا تفوتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض المطاعم في اليوم الوطني السعودي، لا شك أن اليوم الوطني السعودي هو من أهم أيام المملكة العربية السعودية، فهو إحتفال بيوم هام في تاريخ السعودية، كذلك تقام الفاعليات، وتتبارى الشركات والمطاعم والمولات لتقديم العروض للمواطن السعودي والمقيم، وفي هذا المقال بمشيئة الله سوف نحاول تقديم أهم عروض اليوم الوطني للمطاعم والكافيهات. عروض المطاعم في اليوم الوطني السعودي أولا مطعم بيلو: بمناسبة اليوم الوطني ال92، يقدم المطعم خصم ثلاثين بالمائة لجميع من ولدوا عام 1992، أو لديه رقم 92 بالهوية الوطنية أو رقم الهاتف.

يقع مطعم بيلو بالطريق الفرعي للملك عبد الله، حي القدس، مدينة الرياض.

أوقات العمل من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

يقدم المطعم منيو متنوع من أكلات بحرية وسوشي والبيتزا، كذلك الحلا والمشروبات الساخنة والباردة.

يوفر المطعم خيار الأكل داخل المطعم والتوصيل والتيك أواي. ثانيا مطعم ناني: بمناسبة العيد الوطني للملكة، يقدم مطعم ناني عرض عبارة عن طبقين رئيسين من أختيارك بالمنيو، طبق سلطة، مشروبين غازيين، طبق مقبلات بسعر فقط 92 ريال سعودي لاغير.

يقع مطعم ناني بالطريق الفرعي للملك عبد الله، حي القدس، مدينة الرياض

أوقات العمل من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

المينيو الخاص بمطعم ناني زاخر بخيارات عديدة من الأكلات الأسيوية مثل الماسالا، البرياني، الدجاج التكا.

يوفر المطعم خيار الأكل داخل المطعم والتوصيل والتيك أواي. ثالثا كافيه لافيندا: يقدم كافيه لافيندا عرض اشتري مشروب والأخر بسعر ريال واحد فقط.

يقع الكافيه في طريق الثمامة، حي قرطبة، مدينة الرياض.

مواعيد العمل من السادسة صباحا إلى الثانية بعد منتصف الليل.

لافيندا لديه مينيو ملئ بخيارات الإفطار اللذيذة وكذلك الحلا وبالطبع المشروبات الساخنة.

يوفر الكافيه خيار الأكل داخل المطعم والتوصيل والتيك أواي. رابعا مطعم ويستر: يقدم مطعم ويستر عرض أربعة سندوتشات برجر، ستة قطع ستربس الدجاج، صوص، طبق جبن بسعر 92 ريال سعودي.

يقع المطعم في طريق أنس بن مالك، حي الملقا، مدينة الرياض.

مواعيد العمل من الواحدة ظهرا إلى الثانية بعد منتصف الليل.

إذا كنت من عشاق البرجر والدجاج المقرمش، فسيعجبك جدا مينيو هذا المطعم، كذلك يقدم الأيس كريم.

يوفر المطعم خيار الأكل داخل المطعم والتوصيل والتيك أواي.

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