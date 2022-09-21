نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العربية للعود لليوم الوطني 92 وتخفيضات مميزة على الكثير من العطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض العربية للعود لليوم الوطني 92 وسط تخفيضات مميزة على أنواع مختلفة من العطور، وواصلت العربية للعود عروضها تزامنا مع اليوم الوطني السعودي والذي تكثر فيه العروض من مختلف الأماكن وخاصة من المطاعم وعروض العطور من العربية.

عروض العربية للعود لليوم الوطني 92

تفاوتت أسعار العطور طبقا لإختلافها من خلال موقع العربية للعود.

عرض عطر “أصايل الشرق عود” المتوفر في فروع العربية للعود والمتجر الإلكتروني.

سوليد للرجال بسعر 292 ريال سعودي.

الربان 120 مل بسعر 292 ريال سعودي.

روز وود 100 مل بسعر 485 ريال سعودي.

سوليد بلاك 100 مل بسعر 292 ريال سعودي.

ترتيل ذهبي بسعر 292 ريال سعودي.

ترتيل فضي بسعر 292 ريال سعودي.

أورينتال عود بخاخ 100 مل.

بصمة بخاخ 95 مل بسعر 292 ريال سعودي.

أندلسي بسعر 292 ريال سعودي.

وسم المسك بسعر 292 ريال سعودي.

وسم العود بسعر 292 ريال سعودي.

عود خاص 100 مل بسعر 192 ريال سعودي.

عود سوبر كلمنتان 30 جرام بسعر 192 ريال سعودي.

بخور المجلس 90 جرام بسعر 192 ريال سعودي

وودي مركز 100 مل بسعر 192 ريال سعودي.

أصالة الشرق بخاخ بسعر 192 ريال سعودي.

شهرزاد بسعر 192 ريال سعودي.

أصايل الشرق عود بسعر 192 ريال سعودي.

ماجستيك بلاتنيوم بسعر 192 ريال سعودي.

فارس العربية 100 مل بسعر 192 ريال سعودي.

تندر روز 100 مل بسعر 192 ريال سعودي.

إليجانت بينك 100 مل بسعر 192 ريال سعودي.

معجون ألماس بسعر 192 ريال سعودي.

مسك روز 100 مل بسعر 192 ريال سعودي.

إحساس خاص 100 مل بسعر 192 ريال.

وودي استايل بسعر 92 ريال سعودي.

أصالة المسك 100 مل بسعر 92 ريال سعودي.

عطر 360 بسعر 92 ريال سعودي.

معجون لارا بسعر 92 ريال.

مسك الخليج 100 مل بسعر 92 ريال.

شالكي أبيض بسعر 92 ريال.

شالكي أزرق 92 ريال.

مسك العروس نصف تولة بسعر 92 ريال.

بخور المجلس 30 جرام بسعر 92 ريال.

مخلط الأمير بسعر 35 ريال.

مخلط شروق بسعر 35 ريال.

مخلط همس الليالي بسعر 35 ريال.

مخلط فجر بسعر 35 ريال.

مخلط الحزم بسعر 35 ريال.

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي

يذكر أن إجازة اليوم الوطني السعودي تبدأ في المدارس والقطاع العام يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرون من سبتمبر وحتى السبت المقبل، بينما ستكون إجازة القطاع الخاص في اليوم الوطني يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرون سبتمبر.