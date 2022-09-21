نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز في بيتك.. إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم له فوائد واستخدامات مدهشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة زيت القلي المستعمل، يتبقى الكثير من الزيت بعد الانتهاء من إعداد وجبات الطعام المختلفة سواء وجبة الإفطار أو الغذاء أو العشاء، وتجمع الأمهات بقايا الزيت في عبوة ويتراكم حتى تتكون كمية وتبدأ الأمهات تتسائل عن كيفية الاستفادة من هذا الزيت، حيث يمكن عمل العديد من الوصفات التى تفيد الأمهات داخل المنزل من هذا الزيت، وذلك بدلا من إلقائه في القمامة فهو كنز سحري يعالج مختلف المشاكل المنزلية، لذلك سوف نوضح لكم كيفية الاستفادة من زيت القلي المستعمل في المنزل وعمل صابون غسيل الأطباق من هذا الزيت.

كيفية الإستفادة من زيت القلي المستعمل

يمكن عمل العديد من الوصفات التى تهم كل منزل من خلال استخدام بقايا الزيت المستعمل، حيث يساهم في إحياء الأقفال القديمة، كما يمكن من خلاله عمل صابون غسيل الأطباق، فهو متعدد الاستخدامات ويساعد على التخلص من بقايا الزيوت التى تتراكم على الأرضيات أثناء تلوين الحائط، وتتمثل الطرق التي يمكن من خلالها الاستفادة من زيت القلي المستعمل في الآتي.

إزالة الصدأ من الأقفال

يتم التخلص من الصدأ الموجود في الأقفال من خلال وضع كمية من الزيت في تلك الأقفال، حيث يتم تحضير سرنجة بها كمية من الزيت ويتم صب هذا الزيت داخل الأقفال وتركها لمدة ربع ساعة حتى يتفاعل الزيت مع الصدأ ويزيل تلك التراكمات.

التخلص من زيوت التلوين من على الأرضيات

تتراكم بقايا الزيوت على الأرضيات عند تلوين الحوائط، وتحتاج الأمهات إلى مادة تساهم في التخلص من هذه الزيوت الملتصقة في الأرضيات، لذلك يمكن سكب كمية من الزيت المستعمل على الأرضيات وتركها لمدة عشر دقائق وبعدها يتم حكها حتى يتم التخلص من هذه الزيوت.

طريقة عمل صابون غسيل الأطباق من الزيت المستعمل

يمكن عمل أفضل أنواع صابون غسيل الأطباق من خلال استخدام زيت القلي المستعمل، حيث يتم تحضير لتر من الزيت مع نصف كيلو من الدقيق الأبيض وكوب من عصير الليمون مع ربع كيلو من الصودا الكاوية، وتقلب جميع المكونات مع إضافة كمية بسيطة من الماء، ويصب هذا الخليط في وعاء خشبي حتى يتماسك ويتم تقطيعه.