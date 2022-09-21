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عمر شويل - جدة قبل بدء الدراسة والمناسبات الأخرى بأيام قليلة تقوم جميع الأمهات بلم السجاد والمشايات المفروشة بأرضيات منزلها لتنظيفها وغسلها قبل بدء الدراسة، فتحتاج البعض عصا سحرية لكي تطلب منها التخلص من جميع الأعباء التي لا ترغب بفعلها، فغسيل السجاد يحتاج إلى وقت طويل لتنظيفة ومجهود شاق، فمهنم من ترسل السجاد الخاص بها إلى المغاسل والدراي كلين حيث يصرفون أموال باهظة في غسيله.

طريقة تنظيف السجاد بكل سهولة بالمنزل وبإقل التكاليف الممكنه

فقليل من السيدات أعتادت تنظيف بالمنزل لتوفر الأموال لغرض أخر أهم، في هذا المقال سوف نطرح لكم عده أفكار سهلة وبسيطة لتنظيف السجاد دون عناء بخلطات بسيطة وغير مكلفة والبعض منها متوفر بكل منزل.

طرق عديدة ومختلفة لغسيل السجاد

الطريقة الأولى أولاً ينظّف السجّاد بالمكنسة الكهربائيّة، مع التأكد من خلوّه تمامًا من الغبار والأوساخ، قبل بدء عمليّة الغسل. ويقضي نزع الأوساخ عن السجّاد قبل غسله، باستخدام محلول تنظيف السجاد (أو الخلّ الأبيض ) على المناطق الملطخة بالبقع وفركها جيداً.

• قومي بملئ جردل ماء وضيفي أليه مسحوق الملابس والكل آ، ثم يُغسل السجاد، باستخدام آلة تنظيف السجاد، الآلة التي تساعد في إزالة عميقة للبقع والروائح، اش فيها جيداً من الصابون ثم أتركها تصفي.

الطريقه التاليه أزاله البقع من السجاد بالبيكنج صودا

يمكن التخلّص من بقع السجاد باستخدام البيكنج الصودا، وذلك عن طريق تجفيف موضع البقع بشكل سريع، إذ يُفضّل ألا يمتص السجاد البقع، حتّى لا يصل التسرّب إلى قاع السجاد، فيتكون العفن أو تُصبح للسجاد رائحة كريهة. وتصبّ الصودا على موضع البقع، في حال كانت متولّدة عن الشراب أو العصير، ثمّ تفرك باستخدام قطعة جافة من الملابس إلى أن تنزع.

الطريقة الثالثه قشر البطاطا ( البطاطس)