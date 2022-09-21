نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض طيران أديل في اليوم الوطني 92 وعروض الطيران السعودي في تخفيضات مستمرة على أسعار التذاكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض طيران أديل لليوم الوطني 92 حيث عرض طيران أديل مجموعة من العروض المتميزة إحتفالا باليوم الوطني السعودي 92 وكذلك احتفالا بمرور خمس سنوات على طيران أديل في المملكة العربية السعودية خاصة في ظل زيادة عروض السفر والرحلات الخاصة باليوم الوطني السعودي.

عروض طيران أديل لليوم الوطني 92

أكدت طيران أديل على عروض خاصة بمناسبة اليوم الوطني 92:

حجز رحلات الطيران من موقع طيران أديل.

رحلات طيران تبدأ ب 55 ريال.

السعر بإتجاه واحد على الرحلات الداخلية فقط.

فترة السفر من 1 يناير وحتى 14 فبراير.

المقاعد محدودة

السعر بإتجاه واحد يشمل حقيبة مقصورة بوزن 7 كيلو جرام.

لا يشمل العرض الإجازة الأسبوعية وإجازات المدارس.



تفاصيل عروض الخطوط السعودية

أعلنت الخطوط السعودية عن العروض الخاصة بالرحلات الداخلية في المملكة العربية السعودية في اليوم الوطني السعودي 92، وأكدت الخطوط السعودية أن عروض الحجز في الفترة من 21 وحتى 23 سبتمبر وذلك بتاريخ السفر من 1 يناير وحتى 31 مارس المقبل، كما أن العرض على مقاعد محدودة.

يذكر أن الخطوط السعودية قد عرضت السفر على درجة الضيافة بمبلغ 92 ريال، هذا ويمكن السفر على درجة الضيافة الأساسية بمبلغ 192 ريال في عروض الخطوط السعودية.

شروط وأحكام الخطوط السعودية

نشر الموقع الرسمي للخطوط السعودية عددا من الشروط والأحكام وجاءت وجهات السفر لتشمل كل المحطات الداخلية، هذا ويسري العرض على الرحلات في إتجاه واحد، وتختلف نسبة العرض على إختلاف درجة الحجز.

يذكر أن عروض الخطوط السعودية يتم بيعها على قنوات البيع الإلكترونية المميزة في اليوم الوطني تحت شعار “هي لنا دار” حيث تشمل الرحلات الداخلية على الفئة الإقتصادية ودرجة الضيافة الأساسية.

هذا وتكثر العروض في اليوم الوطني السعودي والذي يشمل المطاعم وغيرها من العروض المختلفة وكذلك العروض المختلفة بالماجد العود وكذلك عروض السيارات والتخفيضات المستمرة على السيارت، وكذلك العروض المستمرة على تأمين السيارات بشكل كبير.

هذا ومن المرتقب أن تقوم هيئة الترفيه بعددا من العروض الترفيهية إحتفالا باليوم الوطني السعودي وستكون في مختلف المدن السعودية المختلفة.