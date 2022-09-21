نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 21 سبتمبر 2022 وتخفيضات اليوم الوطني الرائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 21 سبتمبر 2022 تبدأ من اليوم الأربعاء، ومن المنتظر الكثير من التخفيضات لهذا الأسبوع بمناسبة اليوم الوطني السعودي، والذي يحتفل به كل السعوديون تحت شعار “هي لنا دار”، تسوق كافة الأغراض التي تحتاج إليها من العثيم في هذا الأسبوع للاستمتاع بتخفيض أكبر على مشترياتك المنزلية، كما سيكون هناك احتفالات وخصومات خاصة داخل الفروع وهدايا للعملاء بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، ربما تكون أحد سعداء الحظ وتفوز بهدية قيمة، اطّلع على أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة والتي تمتد حتى الثلاثاء 27 سبتمبر.

عروض العثيم الأسبوعية 21 سبتمبر 2022

تشارك العثيم عملاها دائماً جميع المناسبات السعيدة، لذلك تجد الكثير من عروض اليوم الوطني 92 للاحتفال، مجموعة كبيرة من أنواع الشيكولاتة والحلا للتقديمات والتوزيعات الخاصة باليوم الوطني، شوكولاتة تويكس، جالكسي، سنيكرز، بسكويت بسكريم، وحلوى سكيتلز ومالتيزرس بأسعار خارج المنافسة هذا الأسبوع.

عروض على أغراض المنزل الرئيسية مثل أرز الوليمة، سكر الأسرة، زيت عافية ومجموعة أخرى من الزيوت، دجاج دو، دجاج لاتينا صدور فيليه مجمدة متبل وغير متبل، مجموعة من أجود أنواع اللحوم داخل عروض اليوم، لحم عجل بلدي بدون عظم، لحم عجل باكستاني بدون عظم، لحم حاشي بالعظم، وجميع أنواع اللحوم حسب الرغبة.

مهرجان قسم المخبوزات لهذا الأسبوع يضم الكثير من العروض والتي من أبرزها عروض تورتات اليوم الوطني، وهي عبارة عن تورتات بالكريمة الملونة والتي يميزها اللون الأخضر في إشارة إلى علم المملكة العربية السعودية، دوناتس، وبسكويت والكثير من المخبوزات الأخرى، تسوق كذلك لشراء كافة أنواع الفاكهة والخضروات بأسعار لا مثيل لها حتى نهاية العروض.

مهرجان تمور القصيم 2022

تمور القصيم من أفضل وأجود أنواع التمور بالسعودية، وهي مشهورة عالمياً، وفي هذا الأسبوع يقدم لنا العثيم مهرجان تمور القصيم بتخفيضات ولا أروع.

أحدث تخفيضات العثيم لهذا الأسبوع بمناسبة اليوم الوطني 92

فيما يلي مجلة عروض العثيم لهذا الأسبوع به كافة عروض اليوم الوطني 92 للاحتفال مع جميع العملاء:

حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري