شوف عروض الخطوط السعودية في اليوم الوطني 92 تخفيضات على حجز رحلات الطيران الداخلية

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عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض الخطوط السعودية في اليوم الوطني السعودي والذي ياتي في الثالث والعشرون من سبتمبر، حيث طرحت الخطوط السعودية عددا من العروض وتخفيضات قوية على تذاكر الطيران في اليوم الوطني السعودي، خاصة في ظل إنتشار العروض في مختلف المطاعم وفلورينا وهايبر بنده وغيرها من المحال المختلفة.

عروض الخطوط السعودية في اليوم الوطني 92

حددت الخطوط السعودية عروض على الرحلات الداخلية في المملكة العربية السعودية في اليوم الوطني السعودي 92.

تبدأ عروض الخطوط السعودية في تاريخ الحجز من الفترة من 21 وحتى 23 سبتمبر بتاريخ السفر من 1 يناير إلى 31 مارس وسيكون العرض على مقاعد محدودة.

سعر عروض الخطوط السعودية في التذاكر على درجة الضيافة الاقتصادية بمبلغ 92 ريال، بينما السفر على درجة الضيافة الأساسية بمبلغ 192 ريال.



شروط وأحكام الخطوط السعودية

حدد الموقع الرسمي للخطوط السعودية مجموعة من الشروط والأحكام في الرحلات الداخلية، حيث تكون كل الرحلات في إتجاه موحد، كما تختلف نسبة العرض على حسب اختلاف درجة الحجز.

يذكر أن عرض الخطوط السعودية سيكون على قنوات البيع الإلكترونية، مثلا رحلة الطيران الداخلية من الرياض إلى جدة سيكون 92 ريال

من المنتظر ان تبدأ عروض اليوم الوطني بداية من الأربعاء الموافق الحادي والعشرون من سبتمبر ولمدة تسعة أيام، وستتواصل احتفالات اليوم الوطني في كل المدن السعودية وأهمها جدة والرياض وغيرها، خاصة في ظل وجود رحلات على الطيران الداخلي ووجود عروض جوية وبحرية في مختلف المدن.

متى يبدأ اليوم الوطني السعودي

من المنتظر أن يبدأ اليوم الوطني السعودي يوم الأربعاء 21 سبتمبر وحتى السبت 24 سبتمبر، وكان الطلاب قد تم إعطائهم إجازة رسمية بداية من الأربعاء وكذلك الموظفين في القطاع العام، بينما بخصوص القطاع الخاص، تم إعطائهم إجازة يوم واحد وهو الجمعة الموافق 23 سبتمبر.

هذا وازدادت الاحتفالات في اليوم الوطني السعودي احتفالا باليوم الوطني السعودي، وكانت عددا من المطاعم قد قدمت تخفيضات على الوجبات المختلفة، بينما قامت كذلك عددا من المحلات المشهورة بتقديم تخفيضات مميزة.