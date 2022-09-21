نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي العروض الأسبوعية “عروض لولو ماركت” اليوم الوطني بخصومات هائلة على المفروشات وأدوات المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعد لخوض تجربة تسوق رائعة ومميزة حيث تتوفر عروض لولو ماركت أقوى عروض اليوم الوطني، وعروض أخرى بالمحلة متنوعة ومتوفرة لمدة أيام معدودة على البقاله والخضروات بأسعار خيالية، كما تقدم أقوى الخصومات الجبارة على المفروشات، وأدوات المطبخ من أكبر الماركات وأضخمها حيث يتسابق الكثير في شراءها قبل نفاذها من الأسواق، يستمر العرض لمدة أسبوع أو حتى نفاذ الكمية من 21 سبتمبر 2022 حتى 27 سبتمبر 2022 أشتروا بأقل سعر فقط مع لولو ماركت. أقوي العروض الأسبوعية من لولو بخصومات هائلة عروض لمدة أربع أيام من أسواق لولو

لحم خروف كامل تيس محلي سعر الكيلو 42.90 ريال بدلاً من 66.95 ريال.

أرز بسمتي تاج محل أبيض، 5 كيلو بسعر 29.95 ريال بدلاً من 47.25 ريال.

بصل أحمر محلي، سعر الكيلو 1.92 ريال بدلاً من 4.95 ريال.

زيت دوار الشمس من شمس، وزن 2.9 لتر + 500 لتر، بسعر 29.95 ريال بدلاً من 39.50 ريال.

دجاج مجمد من التنمية 900 جرام × 10 قطع، بسعر 143.95 ريال بدلاً من 175.00 ريال. عروض المفروشات من عروض لولو ماركت هوم ويل وسادة مربعة، سعر الحبة 19.92 ريال بدلاً من 32.00 ريال.

مابل ليف مزهرية سيراميك، متنوعة، سعر الحبة 14.92 ريال بدلاً من 43.00 ريال.

مابل لايف سجادة صلاة، سعر القطعة 24.92 ريال بدلاً من 35.00 ريال.

طاولة كمبيوتر، بسعر 229.00 ريال بدلاً من 284.00 ريال. عروض أواني المطبخ من لولو ماركت طقم أواني طهي تيفال، غير لاصق مجموعة مكونة من 4 قطع بسعر 569.00 ريال بدلاً من 1099.00 ريال.

برسيتج طقم أواني طهي غير لاصق، مكون من 8 قطع، بسعر 159.00ريال بدلاً من 319.00 ريال.

قدر ضغط ستانلس تيل، سعة 3 لتر، بسعر 119.00 ريال بدلاً من 255.00ريال.

قدر طهي بخار غير لاصق طبقتان، سعر 79.00 ريال بدلاً من 139.00 ريال.

مقلاية تيفال متنوعة، مقاس 22سم بسعر 49.00 ريال بدلاً من 79.00 ريال.

مجموعة طقم طهي مكون من 9 قطع، بسعر 449.00 ريال بدلاً من 599.00 ريال. عروض لولو ماركت قطاعة خضروات 5 × 1، بسعر 30.00 ريال بدلاً من 45.00ريال.

طقم صانع قوالب بسكوت، بسعر 39.00 ريال بدلاً من 69.00 ريال.

قدر ضغط ألومنيوم سعة 5 لتر + وعاء ضغط، بسعر 109.00 ريال بدلاً من 159.00 ريال.

طقم لمبات ليد 3 قطع، 13 واط فيليبس، بسعر 24.00 ريال بدلاً من 46.00 ريال.

إبريق مياه مع أربع أكواب، متنوع الألوان بسعر 12.00ريال بدلاً من 19.00 ريال.

سكوتش لرأيت مع وعاء، بسعر 20.00 ريال بدلاً من 27.50ريال.

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