سواد 10 سنين نظيفه في ثواني.. تنظيف طاسة القلي المحروقة بكل سهوله بمكون ميخطرش علي بالك هترجع كأنها لسة جديدة 

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عمر شويل - جدة تنظيف طاسة القلي المحروقة بكل سهوله، لاشك فيه أن تنظيف الأواني والطاسات المحروقة مهمة في غاية الصعوبة، خاصةً وإن لم يتم تنظيفها أولاً بأول بعد طهي الطعام وتعرضها لالتصاق الطعام بها. تنظيف طاسة القلي المحروقة بكل سهوله ملعقة كبيرة من الكركديه الجاف.

كوب كبير من الماء.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

كوب من الخل الأبيض. طريقة التنظيف قومي بخلط عصير الليمون مع الخل الأبيض في وعاء واحد مناسب الحجم.

ثم أضيفي مقدار الكركديه الجاف إلى خليط عصير الليمون والخل، مع تقليبهم جيداً، حتى يتجانسوا.

ثم قومي بإضافة ملح الليمون والماء إلى المكونات السابقة، مع التقليب المستمر، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

ضعي الوعاء الذي يحوي الخليط الناتج على النار، واتركيه حتى يصل لدرجة الغليان.

قومي بوضع الطاسة في الوعاء على النار، واتركيها لمدة ربع ساعة.

ارفعي الطاسة من على النار كلما مرت 15 دقيقة، ثم أعيدها إلى النار مرة أخرى.

ثم ارفعي الطاسة من على النار، ونتركها حتى تهدأ قليلاً، ثم ابدئي بفرك الطاسة جيداً باستخدام قطعة من السلك الخاصة بتنظيف الصحون.

قومي بفرك الطاسة، حتى تتخلصي من كل البقع والدهون المتراكمة على سطح الطاسة.

ثم ضعي الطاسة تحت الماء الجاري لشطفها، ثم قومي بغسلها بالماء الفاتر وصابون غسيل الصحون.

وستلاحظين بنفسك عودة الطاسة إلى بريقها اللامع. طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة بكل سهوله ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقة كبيرة من صابون غسيل الصحون.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من ملح الليمون.

كمية مناسبة من الماء الساخن. طريقة تحضير الوصفة قومي بخلط المكونات السابقة معاً في وعاء واحد مناسب الحجم، إلى أن تحصلي على خليط متجانس القوام.

نضع الإناء على نار متوسطة، حتى يصل الخليط إلى درجة الغليان.

قومي بوضع الطاسة المحروقة في الإناء الذي يحوي الخليط، واتركيها لمدة 10 دقائق.

ثم قومي بعد ذلك باستخدام فرشاة التنظيف المخصصة للأطباق في إزالة الطبقة السوداء الملتصقة بقاع الطاسة.

وأخيراً قومي بغسل الطاسة بعد تنظيفها بالماء الجاري.

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