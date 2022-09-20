شوف عروض لولو هايبر ماركت إلكترونيات تخفيضات كبرى

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عمر شويل - جدة احصل على قدر كبير من الخصم ضمن عروض لولو هايبر ماركت إلكترونيات متنوعة خلال هذه الأيام بمناسبة اليوم الوطني السعودي. يمكنك اقتناء ما تحتاجه والاستفادة من العروض المتوفرة، على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والمستلزمات المنزلية المختلفة داخل هايبر لولو. يمكنك أيضاً شراء الهواتف الذكية من مختلف العلامات التجارية وعلى رأسها منتجات أبل أيفون. تتضمن مجلة العروض التي يقدمها لولو ماركت أنواع مختلفة من الشاشات الذكية وأجهزة اللاب توب والتابلت وأيضاً أكسسوارات الجوال والساعات الذكية. بالإضافة إلى الكثير من المنتجات الأخرى التي يمكنكم اكتشافها عند زيارة فروع لولو. عروض لولو هايبر ماركت إلكترونيات متوفر الآن للاقتناء أبل أيفون 14 وكذلك أيفون 14 برو وأيفون 14 برو ماكس داخل فروع لولو السعودية. يمكنك شراء أبل أيفون 14 سعة 128 جيجابايت مقابل 3799 ريال سعودي فقط. بينما سعة 256 جيجا فمعروض مقابل 4299 ريال.

أما عن أيفون 14 برو سعة 128 جيجا فيعرض مقابل 4699 ريال. وسعة 256 جيجا من نفس الإصدار فبسعر 5199 ريال.

بينما سعر أيفون 14 برو ماكس في لولو هايبر يكون 5199 ريال للهاتف سعة 128 جيجا وبسعر 5699 ريال للهاتف سعة 256 جيجابايت. احصل على هاتف فيفو واي 64 جيجا الجيل الرابع، 4 جيجا رام بسعر 669 ريال فقط بدلاً من 699 ريال.

جوال فيفو واي 55 سعة 128 جيجا الجيل الخامس. احصل عليه مقابل 1099 ريال فقط. أوبو أي 16 كي سعة 64 جيجا بايت متوفر مقابل 599 ريال فقط.

احصل على خصم بقيمة ثلاثمائة ريال سعودي عند اقتناء هاتف أوبو رينو 6 زد سعة 128 جيجا الجيل الخامس. مقابل 1199 ريال بدلاً من 1499 ريال. عروض لولو وفر مبلغ ألف وخمسمائة ريال سعودي عند شراء شاشة سامسونج الذكية مقاس 65 بوصة. ألترا اتش دي بسعر 3299 ريال بدلاً من 4799 ريال.

احصل على خصم قدره 600 ريال عند اقتناء شاشة سوني الذكية جوجل عالية الوضوح 55 بوصة. مقابل 2999 ريال بدلاً من 3599 ريال. أنكر ساوند كور مكبر صوت للحفلات احصل عليه مقابل 599 ريال فقط بدلاً من 699 ريال.

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