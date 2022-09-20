نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 مكتبة جرير خصومات على الأجهزة الكهربائية وأيفون 14 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسابق المواطنون على عروض اليوم الوطني 92 ومنها مكتبة جرير والتي تقدم عروض على هاتف ايفون 14 وعروض على الأدوات المنزلية والمكتبية كما أن مكتبة جرير تقدم تخفيظات كبيرة للغاية على كل المنتجات التي تبيعها داخل المكتبة وأهمها الهواتف الجوالة الحديثة وهو مايعكسه حجم الدعاية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.

عروض اليوم الوطني 92 على الهواتف ومستلزماتها في مكتبة جرير

عرض استبدال هاتفك القديم بهاتف ايفون من أحدث الأنواع بنسبة خصم كبيرة.

عرض شراء أحدث اصدارات أبل للهواتف ايفون 14 ب3799 ريال

ايفون 14 بلس 256 جيجا ب4699

خصم 26% على حزمة بانزر جلاس 3 في 1 للهواتف الذكية وهذا العرض ساري حتي يوم 5 أكتوبر من الشهر القادم.

عروض على الأدوات المكتبة والأدوات المدرسية والكتب العربية والإنجليزية

هذا العرض حصري على متجر جرير الإلكتروني من يوم 23 سبتمبر وحتى يوم 25 سبتمبر وويسري العرض على الأدوات المكتبة والأدوات المدرسية والكتب العربية والإنجليزية وتمية قدرات الأطفال ومستلزمات الرسم والأشغال ولا يمكن الجمع بين هذا العرض وأى عروض أخري.

عروض وخصومات على الشاشات والأجهزة الكهربائية

تقدم المكتبة عروض وخصومات كبيرة تصل إلى 50% على الشاشات الحديثة بجميع أنواعها و30% على بعض الأجهزة الكهربائبة بأنواعها والمصابيح الضوئية والديكور.

خدمة التوصيل مجانا من مكتبة جرير

عرضت مكتبة جرير خدمة التوصيل المجانية لمنتجاتها وهو الأمر الذي ينعكس معه كم الإقبال المتوقع على الشاشات والأجهزة الكهربائية وغيرها من منتجات مكتبة جرير المختلفة خاصة وأن خدمة التوصيل قد تزيد من سعر المنتج، ولكن مع عروض اليوم الوطني نجد الأمر صار أفضل وأيسر.

عروض مكتبة جرير على أجهزة التلفزيون

تقدم مكتبة جرير مجموعة من الأجهزة وخاصة ال جي وسامسونج، كما تقدم عروضا على الهواتف الذكية واللابتوب والساعات الذكية والتابلت وسماعة الأذن اللاسلكية وسماعات الألعاب الإلكترونية وغيرها من الأقسام الهامة في مكتبة جرير والتي تشهد إقبالا كبيرا من كل المواطنين فيما يخص مكتبة جرير، ومن المنتظر ان تزداد عروض مكتبة جرير خلال الساعات المقبلة فيما يخص اليوم الوطني السعودي.