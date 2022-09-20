نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف قسائم شرائية مجانية وموسم عروض خيالي من هايبر بنده على الجوالات وأجهزة المطبخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة قسائم شرائية مجانية وموسم عروض خيالي من هايبر بنده على الجوالات وأجهزة المطبخ، يوفر هايبر بنده عروض خيالية خلال الشهر الجاري مع قسائم شرائية مجانية، حيث تتوفر صانعة ساندوتشات باللون الأسود اي تي سي 3 في 1 بسعر 89 ريال بدلا من 119 ريال خصم 25%، تتوفر صانعة ساندوتش باللون الأبيض كينود بسعر 79 ريال بدلا من 179 ريال خصم 56%، يتوفر طاهية أرز سينكور سعة 2.8 لتر بسعر 149 ريال بدلا من 199 ريال خصم 25% ضمن موسم عروض هايبر بنده.

قسائم شرائية مجانية موسم عروض بنده

يوفر هايبر بنده في الأونة الأخيرة قسائم شرائية مجانية وعروض خاصة على أجهزة المطبخ ومنها : قدر ضغط كهربائي بالسون سعة 8 لتر بسعر 369 ريال بدلا من 579 ريال خصم 36%، قدر ضغط كهربائي كينوود سعة 6 لتر بسعر 359 ريال بدلا من 499 ريال خصم 28%، قدر ضغط كهربائي كولين سعة 6 لتر بسعر 229 ريال بدلا من 285 ريال خصم 20% وطاهية مندي أي تي سي سعة 6 لتر بسعر 189 ريال بدلا من 299 ريال خصم 37%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر خلال شهر سبتمبر خصومات هايبر بنده المذهلة على الأجهزة الكهربائية ومنها : مبرد هواء كليك أون سعة 18 لتر بسعر 699 ريال بدلا من 999 ريال خصم 30%، مبرد هواء دوتس 15 واط بسعر 269 ريال بدلا من 344 ريال خصم 22%، موزع مياة دورا بسعر 379 ريال بدلا من 439 ريال خصم 14%، فرن كهربائي اي تي سي باللون الأسود سعة 60 لتر بسعر 379 ريال بدلا من 469 ريال خصم 19%.

تضمنت عروض هايبر بنده في الأونة الأخيرة خصم على أجهزة المطبخ ومنها : عجانة دوتس 1200 وات بسعر 379 ريال بدلا من 539 ريال خصم 30%، قطاعة دوتس سعة 1.2 لتر 400 وات بسعر 39 ريال بدلا من 95 ريال خصم 59%، قلاية بدون زيت فيليبس سعة 0.8 لتر بسعر 429 ريال بدلا من 599 ريال خصم 28%، قلاية بدون زيت فيليبس سعة 2 كيلو جرام بسعر 739 ريال بدلا من 999 ريال خصم 26% وشواية مسطحة سينكور 2300 واط بسعر 199 ريال بدلا من 259 ريال خصم 23%.

تخفيضات panda للشاشات الذكية

يقدم هايبر بنده كذلك خلال شهر سبتمبر خصومات على الشاشات الذكية ومنها : شاشة تلفزيون سكاي وورث جوجل 50 بوصة يو اتش دي يدعم 4K أندرويد بسعر 1399 ريال بدلا من 2299 ريال خصم 39%، شاشة تلفزيون 32 بوصة ال اي دي بسعر 549 ريال بدلا من 699 ريال خصم 22%، شاشة تلفزيون إمبكس جلوريا 50 بوصة يدعم 4K سمارت بسعر 949 ريال بدلا من 1899 ريال خصم 50%.

عروض بنده على الجوال

تضمنت عروض هايبر بنده المستمرة خلال شهر سبتمبر خصم خاص على الجوالات الذكية ومنها : هاتف فيفو واي 21 تى حجم الشاشة 6.51 بوصة سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 749 ريال بدلا من 799 ريال خصم 7%، هاتف فيفو واي 15 اس سعة 32 جيجابايت و 3 جيجا رام بسعر 499 ريال بدلا من 579 ريال خصم 14%، هاتف اوبو اي 55 حجم الشاشة 6.5 بوصة سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 749 ريال بدلا من 919 ريال خصم 19%.

كما تضمنت خصومات هايبر بنده مجموعة أخرى من الجوالات وهم : هاتف هواوي نوفا 9 أي حجم الشاشة 6.6 بوصة سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 949 ريال بدلا من 1199 ريال خصم 21%، هاتف فيفو واي 76 حجم الشاشة 6.58 بوصة يدعم 5 جي سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 1149 ريال بدلا من 1299 ريال خصم 12%، تابلت الكاتيل واي فاي مع غطاء بسعر 359 ريال بدلا من 549 ريال خصم 35% ضمن موسم عروض هايبر بنده.