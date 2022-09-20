نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لولو هايبر ماركت عروض اليوم الوطني على السلع الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات كبيرة جدا على مرات السلع والمنتجات الغذائية المعروضة داخل لولو هايبر ماركت بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92. حيث يحتفل الشعب السعودي وكافة المؤسسات العامة والخاصة بمرور 92 عاما على اتحاد المملكة على يد مؤسسها الملك عبد العزيز آل سعود. ويعرض الهايبر عدد كبير من السلع الغذائية المعلبة والطازجة والمجمدة أيضا. حيث أن هايبر لولو يعتبر أحد أهم المولات الكبرى في المملكة العربية السعودية التي تخدم آلاف العملاء. لولو هايبر ماركت يفخر لولو ماركت بالبضائع المحلية ولذا يقدم تخفيضات رائعة على المنتجات السعودية احتفالا بالعيد الوطني للملكة. بطاطس مقلية سيارا وزن الكيس 2.5 كيلو مقابل 14.95 ريال بدلا من 20.95 ريال. بخصم 6 ريالات.

السعودية أيس كريم 2 لتر متنوع احصل عليها مقابل 21.5 ريال بدلا من 29.95 ريال.

الوطنية دجاج مجمد وزن 500 جرام. كرتون يحتوي على 10 حبات مقابل 86.95 ريال بدلا من 94.95 ريال. اشتري حلا دانيت بأطعمة متنوعة مقابل 8.5 ريال بدلا من 10.5 ريال الربطة 7+1 مجانا.

فوائد الزبادي كثيرة للجسم احصل على خصم بقيمة 2.55 ريال عند شراء زبادي أكتيف بنكهات متنوعة. بسعر 4.95 ريال بدلا من 7.5 ريال للثلاث حبات. ويمكنك أيضا الاطلاع على طريقة عمل الزبادي بإعداده في المنزل متى شئت. احصل على حسم بقيمة 10.45 ريال عند طلب نسكافيه قهوة ديكاف الأصلية وزن 100 جرام. إنتاج المملكة المتحدة مقابل 34.5 ريال بدلاً من 44.95 ريال. ثاي كوكو مياه جوز هند نقية 1 لتر انتاج تايلاندي سعر الحبة 10 ريالات بدلاً من 14.95 ريال.

كوينز بوري صندوق الشوكولاتة متنوع بسعر 4.95 ريال بدلاً من 7 ريال. عروض لولو سميدلي فاصولياء مطبوخة في صلصة طماطم 219 + 3 عبوات بسعر 10.95 ريال بدلاً من 14.85 ريال.. حدائق كاليفورنيا فول مقشور/ مصري/ بالفلفل الحار/ لبناني 450 جرام سعر الثلاث عبوات 9.95 ريال بدلاً من 20.25 ريال. حليب أبو قوس مكثف محلى 397 جرام بسعر 4.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

دانيت كريمة الشوكولاتة كاكاو وبندق وزن الحبة 200 جرام مقابل 9.95 ريال بدلاً من 13.5 ريال.

جنتي معمول تمر مع البر/ هيل/ الخلطة الأصلية/ جوز الهند خالي من السكر وزن الحبة 400 جرام. متوفر مقابل 14.95 ريال فقط بدلاً من 19.95 ريال. نابيسكو أوريو بسكويت متنوع 16 × 38 جرام بسعر 14.95 ريال بدلاً من 17.5 ريال سعودي. عروض لولو هايبر قم بزيارة أقرب فرع من فروع هايبر لولو ماركت. واحصل على نخيل زيت نباتي سعة العبوة لتر ونصف بسعر 14.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال. وفر 9 ريالات عند شراء برجر دجاج بالبقسماط أمريكانا وزن 840 جرام. مقابل 18.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال. كيري جبنة مربعات العبوة تحتوي على 6 مربع وزن 100 جرام. 5 عبوات بسعر 23.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال سعودي.

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