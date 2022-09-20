نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز صغير ب 50 جنية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء ل 500 جنية لا تتركه في الفيشة في حالة عدم الاستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة في بعض الأوقات قد تجد إرتفاع في فاتورة الكهرباء دون استهلاك كثير وهذا ناتج من استخدام بعض الأجهزة الصغيرة بشكل متكرر وأنت لا تدرى مدى كمية الكهرباء التي تقوم بسحبها هذه الأجهزة، ولكن هناك الكثير من الإرشادات التي يجب معرفتها من أجل تقليل فاتورة الكهرباء، وأيضًا يجب استبدال بعض الأجهزة بأشياء أخرى تؤدي نفس الغرض سوف نعرضه لكم بالتفاصيل من خلال هذا المقال. أشياء تساعدك في تقليل فاتورة الكهرباء يتم إرتفاع فاتورة الكهرباء في بعض الأوقات بسبب الاستخدام الخاطئ لبعض الأشياء أو الإهدار في استخدام أشياء بسيطة ولكنها تقوم بسحب الكثير من الكهرباء لذلك يجب عليك اتباع التعليمات الآتية من أجل توفير الكهرباء : يجب فصل الكهرباء عن الأجهزة دائما إلا في حالة الإحتياج إليها لأنها تقوم بسحب الكهرباء حتى في حالة عدم الاستخدام.

هناك أيضًا بعض المصابيح التي تعمل على توفير الطاقة فمن الممكن استبدالها بالمصابيح العادية.

تبديل مبرد المياه بطرق أخرى لا تحتاج إلى كهرباء لتشغيلها مثل استخدام الكولمن.

أيضًا استخدام البوتاجاز في تسخين الوجبات بدل من الميكرويف. أشياء تؤدي إلى إرتفاع فاتورة الكهرباء بشكل كبير هناك الكثير من الأجهزة الصغيرة تعمل على إهدار الكهرباء بشكل كبير ولكن لا يعرفها الكثير من الأشخاص : بعض الأشخاص لا يدرون أن ترك الشاحن متصل بالكهرباء دون وضع الهاتف عليه يقوم بسحب الكهرباء بشكل كبير.

أيضًا رغم صغر الغلاية الكهربائية سوف تجدها تستهلك الكثير من الكهرباء حتى في حالة عدم التشغيل لذلك من الأفضل استبدال الغلاية بأشياء أخرى موفرة مثل البوتاجاز.

أيضًا الدفايات والمبردات تعمل على سحب الكهرباء بشكل كبير جدًا لذلك من الأفضل الاستغناء عنهم واستخدام المراوح بدل من المكيف.

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