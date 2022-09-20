نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز صغير ب 50 جنية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء ل 500 جنية لا تتركه في الفيشة في حالة عدم الاستخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الجميع دائما عن طرق ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض قيمة الفواتير الكهربائية الشهرية التي يتم دفعها، يعتقد الكثيرين أن الأجهزة الكبيرة فقط هي التي تسبب إرتفاع في قيمة الفواتير الكهربائية لكن في حقيقة الأمر أن يوجد أجهزة صغيرة تسبب استهلاك كبير في الكهرباء ويجهل البعض عن هذا، سوف نتناول خلال السطور القادمة الأجهزة التي تسبب استهلاك كبير للكهرباء ونستخدمها جميعًا في بيوتنا بشكل يومي يسبب إرتفاع الفواتير.

أجهزة صغيرة تسبب إرتفاع فاتورة الكهرباء

من الأجهزة التي تسبب استهلاك كبير في الكهرباء وتؤدي لزيادة قيمة الفواتير الشهرية هي شواحن الهواتف المحمولة التي نقوم باستخدامها بشكل يومي وأكثر من مرة في اليوم ويمكن أن نترك الشاحن متصل بالكهرباء دون توصيل الهاتف الذكي مما يسبب استهلاك للكهرباء دون فائدة.

من الاجهزة أيضًا التي تسبب استهلاك كبير للكهرباء هي غلاية المياه الكهربائية خاصة في حالة غلي كمية كبيرة من المياه دون الحاجة لذلك، هذا يسبب استهلاك كبير للكهرباء دون أن نشعر على مدار اليوم هذا يسبب ارتفاع الفواتير بشكل كبير، أيضًا يجب نزع فيشة الكهرباء الخاصة بالغلاية عقب الاستخدام حتى لا يسبب ارتفاع الفواتير.

جهاز الراوتر الخاص بالإنترنت خاصة عند اتصاله بشكل دائم طوال اليوم يجب فصله أثناء الليل حتى لا يستمر استهلاك الكهرباء طوال الوقت.

نصائح يومية لخفض قيمة الفواتير الكهربائية