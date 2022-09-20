نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض stc اليوم الوطني 92 لعام 1444 افضل تخفيضات اليوم الوطني السعودي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض stc اليوم الوطني 92 في 1444 واحدة من العروض المميزة التي يبحث عنها الكثير من مستخدمي شركة stc في السعودية للاستفادة من التخفيضات والعروض القوية التي توفرها الشركة هذه الفترة، وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم اخر عروض stc وجميع التخفيضات التي توفرها الشركة بمناسبة اليوم الوطني السعودي للعام 1444 ويأتي اليوم الوطني في يوم الجمعة المقبل الموافق 23 سبتمبر 2022.

عروض stc اليوم الوطني 92 لعام 1444

شهر سبتمبر دائما ما يكون ملئ بالعروض والتخفيضات الكبرى داخل جميع الشركات والمتاجر بالمملكة العربية السعودية وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي وتستعد طوال الشهر جميع الشركات والأسواق لاستقبال هذا اليوم العظيم من خلال توفير العروض والخصومات للنساء والرجال وعروض الأطفال المميزة داخل النوادي والأماكن الترفيهية فهناك المئات من العروض المتوفرة بالوقت الحالي بمناسبة اقتراب اليوم الوطني السعودي.

عروض stc اليوم الوطني 92 أقوي التخفيضات

واحدة من اكثر العروض التي تشهد أقبال في اليوم الوطني السعودي هي عروض stc وفي السطور التالية نعرض لكم أبرز واهم هذه العروض:

توفر شركة stc بمناسبة اليوم الوطني السعودي باقة بيتي eSIM 5G التي توفرها الشركة بخصم رائع حيث يمكنك الاشتراك في الباقة بسعر 299 ريال بدلاً من سعرها الأساسي وهو 402 ريال ولمدة 3 أشهر.

عروض stc اليوم الوطني 92 من 21 حتي 24 سبتمبر أي فيلم من قائمة حسب الطلب المختارة يمكنك استأجره بسعر 92 هللة.

أقوي عروض اليوم الوطني من شركة STC توفر لك إمكانية الفوز بـ 1 من 5 أجهزة ذكية او جهاز من 5 أجهزة STC TV وذلك من خلال تسجيل الدخول الي التطبيق والاجابة علي السؤال المتواجد امامك للدخول في السحب علي هذه الجوائز.

عروض stc في اليوم الوطني 92