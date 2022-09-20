نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم السعودية على الجوالات والشاشات سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز ماركت أسواق العثيم السعودية ، بأنها من أفضل شركات التسوق التجارية كما أنها من الشركات الرائدة في هذا المجال، يتوفر لها العديد من الأفرع داخل المملكة العربية السعودية، وتقدم أسواق العثيم العديد من العروض المميزة والشاملة لعملائها، ومن ضمن العروض المقدمة من العثيم عروض أسبوعية يبدأ من 14 سبتمبر الموافق يوم الأربعاء وينتهي يوم 20 سبتمبر الموافق يوم الثلاثاء ويطرح العرض على العديد من السلع الغذائية بمختلف أنواعها كما تم طرحه على العديد من الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمول والأجهزة المنزلية من أدوات مطبخ وأدوات تنظيف وغيرها من الأجهزة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أفضل العروض المقدمة من أسواق العثيم السعودية على الهواتف الذكية والالكترونيات.

أسعار العثيم السعودية على هواتف سامسونج

توجد أنواع مختلفة من الهواتف ضمن عروض العثيم من بينها هواتف سامسونج وأسعار هذه الهواتف هي كما يلي:ـ

يتوفر جوال سامسونج أي 53 (128 جيجا بايت) 5G بسعر 1399 ريال سعودي. كما يتوفر عرض تابلت سامسونج أي 7 تي 505 (32 جيجا بايت) بسعر 899 ريال سعودي. يتواجد عرض جوال سامسونج أي 23 (64 جيجا بايت) بسعر 699 ريال سعودي.

عروض Othaim marketS على أنواع مختلفة من الهواتف الذكية

تقدم العثيم السعودية العديد من العروض المختلفة على أنواع عديدة من الهواتف بأسعار مميزة من بينها ما يلي:ـ

من بين العروض المقدمة جوال هونر اكس 7 سعة 128 جيجا بايت 4G ، بسعر 679 ريال سعودي. كما يتوفر جوال من النوع لافا واي 40 سعة 32 جيجا بايت 4G ، بسعر 255 ريال سعودي. كما يتوفر عرض هاتف هاي سينس أي 50 سعة 32 جيجا بايت 4G، بسعر 319 ريال سعودي. يوجد ضمن العروض جوال نوكيا 5310 بسعر 169 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم السعودية على أنواع مختلفة من الشاشات التلفزيونية

تقدم العثيم العديد من العروض الأسبوعية على العديد من منتجاتها بأسعار مميزة للعملاء ومن بين هذه العروض ما يلي:ـ