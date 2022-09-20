نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الطيران لليوم الوطني 92 وتخفيضات مميزة على العديد من الرحلات الجوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم عروض الطيران لليوم الوطني 92 وسط توافر المزيد من التخفيضات على العديد من الرحلات الجوية، حيث يحتفل الشعب السعودي باليوم الوطني السعودي في الثالث والعشرون من سبتمبر وهو ماجعل شركات الطيران تتنافس فيما بينها لتوفير رحلات طيران منخفضة التكاليف لزيادة الإقبال.

عروض الطيران لليوم الوطني 92

كانت شركات طيران سعودية قد أعلنت عن عروضها وتخفيضاتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي على تذاكر السفر الداخلية والخارجية خاصة وأن اليوم الوطني السعودي يحل يوم الثالث والعشرون من سبتمبر الجاري وهو الموافق ليوم الجمعة، مما يجعل هناك رواج في عمليات حجز الرحلات.

حجز خمسة أيام في جزر المالديف في فندق خمس نجوم سعر الفرد 1.900 ريال سعودي حجز أسبوع في جزر المالديف في فنادق 7 نجوم سعر الفرد 9800 ريال في الغرفة المزدوجة رحلة الطيران من الرياض إلى الكويت سعر 249 ريال رحلة طيران من جدة إلى الرياض سعر 199 ريال سعودي رحلات الطيرات من الرياض إلى باكو سعر الفرد يصل إلى 1505 ريال

عروض رحلات الطيران السعودية لليوم الوطني

تتوفر كذلك مجموعة من الرحلات للطيران السعودي في اليوم الوطني 92:

رحلة من جدة إلى مطار دبي بسعر 1041 ريال.

رحلة من السعودية إلى القاهرة بسعر 339 ريال.

رحلة الطيران من المدينة إلى الرياض بسعر 169 ريال.

رحلة الطيران من نجران إلى الرياض بسعر 269 ريال.

رحلة الطيران من أبها إلى الرياض بسعر 299 ريال.

عروض الطيران الداخلي في اليوم الوطني من الخطوط السعودية الجوية

كانت الخطوط السعودية قد أعلنت عن عروض الطيران لليوم الوطني بخصوص الرحلات الداخلية في المدن السعودية من جهة وكذلك بين السعودية والإمارات من جهة أخرى.

رحلة الرياض إلى الشارقة بسعر 922 ريال.

رحلة من القصيم إلى الشارقة بسعر 1092 ريال.

رحلة من حائل إلى الشارقة بسعر 1092 ريال.

رحلة من جدة إلى الشارقة بسعر 792 ريال.

يذكر أن شركات الطيران السعودية والعاملة في المطارات السعودية ستعمل خلال الساعات القادمة عن الإعلان عن مزيد من العروض لرحلات الطيران المختلفة سواء الطيران الداخلي أو الدولي خاصة في ظل قدوم إجازة اليوم الوطني السعودي يوم الجمعة والذي يعد يوم إجازة رسمية.