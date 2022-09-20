نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية على الجوالات والالكترونيات لعام 2022 بأسعار ولا في الخيال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عروض العثيم من أشهر أنواع العروض التي تبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية والتي ينتظرونها كل عام، وتختلف التخفيضات من شهر لآخر طوال السنة على جميع الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية والجوالات وغيرهم من الأقسام الأخرى بمناسبة اليوم الوطني، ويكون إقبال المواطنين عليه كبير جداً لأنه يقدم منتجات مضمونة وذات جودة عالية تفوق معظم الشركات الأخرى، لذلك سوف نقدم لكم مشاهدينا الكرام من خلال هذا الموضوع عروض العثيم السعودية على الجوالات وبعض الالكترونيات المتنوعة لعام 2022 عبر موقع ثقفني الاخباري.

عروض هايبر العثيم على الجوالات

تعد عروض هايبر العثيم على الجوالات من العروض المشهورة التي يكثر الإقبال عليها فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

جوال سامسونج A53 الذاكرة الداخلية 128 GB بسعر 1399 ريال سعودي بعد الخصم.

جوال سامسونج A23 الذاكرة الداخلية 64 GB بسعر 699 ريال سعودي بعد الخصم.

هاتف هونر X7 الذاكرة الداخلية 128 GB بسعر 679 ريال سعودي بعد الخصم.

جوال لافا Y40 الذاكرة الداخلية 32 GB بسعر 255 ريال سعودي بعد الخصم.

هاتف هايسنس E50 بذاكرة داخلية 32 GB بسعر 319 ريال سعودي بعد الخصم.

جوال نوكيا 5310 بسعر 169 ريال سعودي بعد الخصم.

تخفيضات خيالية على الإلكترونيات ( لاب توب – تابلت – اي باد – سماعة – شاشات )

سوف نتعرف من خلال هذه الفقرة على تخفيضات العثيم الهائلة التي ينتظرها الجميع لعام 2022 على الالكترونيات وهي كما يلي:-

تابلت سامسونج A7 T505 بذاكرة داخلية 32 GB بسعر 899 ريال سعودي بعد الخصم.

تابلت اكسيد Ex7 بذاكرة داخلية 32 GB بسعر 299 ريال سعودي بعد الخصم.

لاب توب اتش بي i3 بسعر 1699 ريال سعودي بعد الخصم.

سماعة أبل ايربودز الجيل الثالث بسعر 699 ريال سعودي بعد الخصم.

أبل اي باد 9 بسعر 1399 ريال سعودي بعد الخصم.

عروض العثيم على الشاشات

هيا بنا نتعرف على عروض العثيم على الشاشات وهي كما يلي:-