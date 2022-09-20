شوف عروض كازيون الثلاثاء || أقوى الخصومات والعروض المتوفرة على جميع المنتجات والسلع

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عمر شويل - جدة يعتبر هايبر كازيون من اكبر واشهر الاسواق فى مصر، ويقدم كازيون عروض كازيون الثلاثاء لجميع المنتجات الغذائية ومستلزمات المنزل والادوات الكهربائية والملابس ، يعتبر ماركت كازيون سوق شامل لجميع المستلزمات الهامة ، ولكازيون فروع جميع انحاء الجمهورية وفى معظم محافظات ف مصر، تابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني ننقل لكم جميع العروض المعلنة في الفقرات القادمة.

عروض كازيون الثلاثاء 2022

بدات عروض كازيون الثلاثاء 20 \9\2022 وتستمر حتى يوم 26 سبتمبر وتكون هذه العروض على جميع المنتجات الغذائية ومستلزمات المنزل والادوات الكهربائية والملابس ، وخاصة المنتجات الغذائية وذلك لاقتراب موعد بدء العام الدراسى الجديد فقام هايبر كازيون بعروض وتخفضيات احتفالا ببدء العام الدراسى الجديد وايضا اقامة عروض على الادوات المدرسية.

عروض كازيون الثلاثاء على الادوات المنزلية والادوات المدرسية

داونى ملابس 24.95 بدلا من 34.95، فيرى منظف اطباق 24.95 بدلا من 35.95، زينة مناديل عبوة كبير 84.25 بدلا من 103، زينة مناديل مطبخ 36.33 بدلا من 44.95، حفاضات اطفال 139.88 بدلا من 215.95، هربل شامبو 39.50 بدلا من 44 ، كرست معجون اسنان 14.50 بدلا من 18، زجاجة بلاستك ب12 بدلا من 20، ثلاثه زجاجة مياه 155 بدلا من 199 ، تيكت 60 قطعه ب11بدلا من 20، مسطره جيل 6.95 بدلا من 10، كشكول 56 ورقه ب 4.50 بدلا من 7.50.

عروض كازيون الثلاثاء على المجمدات

برجر سانزانا ب 46.95 بدلا من 56.95، روستى صدور بانية 57.95 بدلا من 64.95 ، دجاج مجمد الوطنية 53.95 بدلا من 57.95 ، كرانشى كوكى 83.95 بدلا من91.9.

عروض كازيون الثلاثاء على باقي السلع الغذائية

علبة السمن النباتى 34.25 بدلا من 35.75، علبة زيت عافية عباد الشمس 38.95 بدلا من 40.75، علبة سمن طبيعى سبراتون 279بدلا من 307 ، زجاجة زيت قليه 26.50 بدلا من 27.75 ، زجاجة دبس رمان 25.50 بدلا من 29.95، علبة سمن نباتى 34.25 بدلا من 35.75، وعلبة صلصة طماطم شريفة 5.95 جنية بدلا من 6.50 جنية، زبدة غير مملجو حجم عائلي 56.95 جنية بدلا من 65 جنية ، علبة من لبن المراعي 18.95 جنية بددلا من 20.75 جنية، كيس مكرونة 4.25 جنية بدلا من 5.75 جنية ، لمتنا لازنيا 14.95.