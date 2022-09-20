التضامن تعلن وظائف خالية للاناث بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
خدمة عملاء (اناث)
مقر العمل وسط البلد – القاهرة
العمالة المطلوبة 2
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة سنتان خبرة على الأكثر
الجنس المطلوب أنثى
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 22 – 27 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
المهام المطلوبة
1- الحفاظ علي التعامل الايجابي والمهني تجاه العملاء في جميع الاوقات
2- الرد الفوري علي استفسارات العملاء في وقت لا يتعدي 15 دقيقة من وقت الاستفسار.
3- فتح حسابات العملاء والاحتفاظ بها عن طريق تسجيل معلومات الحساب
4- ترصيد وتسعير العروض المختلفة
5- التعرف علي شكاوي العملاء وحلها
6- التعرف علي منتجاتنا من الداخل والخارج حتي تتمكن من الاجابه علي اسئلة العملاء
7- الاحتفاظ بسجلات تفاعلات العملاء والمعاملات والتعليقات والشكاوي
8- التواصل والتنسيق مع الزملاء حسب الضروره
9- ابداء الملاحظات حول كفاءة عملية خدمة العملاء
10- ضمان رضاء العملاء وتقديم الدعم المهني للعملاء
11- التوصيه بالمنتجات او الخدمات المحتمله للاداره من خلال جمع معلمومات العملاء وتحليل احتياجات العملاء
12- متابعة عروض الاسعار الواردة والصادرة من وإلي الشركة
13- اكتشاف عملاء وشركات جديدة للشركة
14- تحليل مواقف العروض اسبوعياً
15- تنظيم بيانات العملاء اسبوعياً
16- التواصل مع العملاء عبر جهات الاتصال المختلفه